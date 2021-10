La Juventus ritrova nella giornata di lunedì tutti i nazionali italiani che hanno recentemente giocato la Nations League. La rappresentativa del commissario tecnico Roberto Mancini è stata sconfitta in semifinale contro la Spagna per poi vincere la finale per il terzo-quarto posto contro il Belgio. I nazionali sudamericani invece rientreranno nei prossimi giorni, gran parte di questi potrebbero essere disponibili per la sfida di campionato contro la Roma prevista domenica 17 ottobre all'Allianz Stadium di Torino. La società bianconera in questi giorni sta lavorando anche sul mercato, potrebbe infatti effettuare degli investimenti importanti già a gennaio qualora dovesse presentarsi delle trattative vantaggiose.

Si parla infatti di alcune possibili cessioni che potrebbero riguardare i giocatori bianconeri. Ramsey, McKennie e Kulusevski interesserebbero ad alcune società inglesi.

Se si dovessero concretizzare alcune partenze, la Juventus potrebbe acquistare Aurélien Tchouaméni del Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però potrebbe arrivare anche un nuovo difensore centrale. Ci sarebbe infatti un interesse concreto per il giocatore dell'Ajax Perr Schuurs, che sta raccogliendo poco minutaggio in Olanda e che potrebbe quindi lasciare la società ad un prezzo vantaggioso.

Il difensore Schuurs possibile acquisto di gennaio

La Juventus potrebbe acquistare un nuovo difensore centrale già a gennaio.

Ci sarebbe infatti un interesse concreto per Perr Schuurs, difensore dell'Ajax che ha giocato appena quattro partite, tre in campionato e una in Champions League. La sua valutazione di mercato è di circa 8 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter, alla ricerca di un'alternativa valida a Skriniar. L'Ajax potrebbe decidere di monetizzare dalla sua partenza anche perché il calciatore è attualmente una riserva.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi dovrebbe investire su giovani di qualità, dando seguito alla strategia di mercato iniziata già dal 2019. La società bianconera infatti vuole costruire una rosa giovane cercando anche di diminuire il monte ingaggi. Per questo starebbe lavorando alla cessione di Aaron Ramsey, come già anticipato.

Per quanto riguarda gli investimenti, oltre all'interesse concreto per Schuurs e Tchouameni, ci sarebbe anche quello per Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. La società toscana ha recentemente confermato che il giocatore non vuole prolungare il suo contratto. Di conseguenza lascerà la sua attuale squadra nei prossimi mesi. Da capire se la sua partenza ci sarà a gennaio o eventualmente durante il prossimo Calciomercato estivo.