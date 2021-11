La Serie B è arrivata quasi a un terzo del campionato. Sono state finora giocate infatti 12 gare delle 38 totali.

In questo momento al primo posto in classifica c'è il Brescia a 24 punti, seguito dal Lecce. Subito dopo il Pisa che, dopo alcune settimane in vetta, ha avuto un calo evidente (3 punti nelle ultime 4 gare) e adesso si trova al terzo posto. A questo punto del campionato, le quote dei bookmakers per la vincente in campionato, sono cambiate. Inizialmente era il Parma la favoritissima per il primo posto, ma dopo un avvio disastroso i ducali sono scesi al quarto posto della speciale classifica dei favoriti secondo gli esperti della scommesse (stessa quota di Cremonese e Frosinone).

Le nuove quote dei bookmakers per la Serie B

Le nuove quote per i bookmakers parlano chiaro: c'è una favoritissima e questa è il Lecce di mister Baroni. Infatti, nonostante i giallorossi siano secondi in classifica e non primi, sono considerati in vantaggio rispetto al Brescia nella possibilità di raggiungere il primo posto di Serie B.

Queste le squadre considerate favorite per la vittoria di Serie B, facendo una media delle quote dei maggiori bookmakers:

Lecce 1.75

Brescia 2.25

Benevento 2.75

Cremonese 3.50

Frosinone 3.50

Parma 3.50

Dopo il Lecce, dato a 1.75, c'è il Brescia dato a 2.25 e poi Benevento a 2.75, Cremonese, Frosinone e Parma a 3.50. La Cremonese nonostante non sia ai primissimi posti della classifica in questo momento (è sesta a 19 punti, a pari merito di Como e Benevento) resta con una quota molto bassa, segno di grande fiducia nei confronti dei lombardi.

Le squadre da metà classifica secondo i bookmakers

Di seguito le quote da "metà classifica", secondo i bookmakers.

Monza 4.00

Pisa 4.00

Reggina 5.50

Cittadella 6.50

Ascoli 7.50

Como 7.50

Perugia 10.00

Spal 10.00

Ternana 10.00

Crollato il Monza, che prima era considerato una favoritissima. Pochissima fiducia nel Pisa che, nonostante le tante settimane al primo posto, è considerata da "media classifica".

La vittoria del Pisa è pagata addirittura 4 volte la posta in palio.

A metà di questa speciale classifica di quote, ci sono pure tra gli altri, il Como, il Perugia, la Spal (che ha iniziato male in campionato rispetto alle aspettative).

Il Crotone tra le squadre più in difficoltà

Le ultime squadre (con le quote più alte per la vittoria del campionato, secondo i bookmakers) dovrebbero guardarsi più le spalle per il rischio retrocessione che guardare la vetta della classifica.

Queste le squadre considerate più in difficoltà:

Cosenza 25.00

Crotone 25.00

Alessandria 33.00

Vicenza 50.00

Pordenone 75.00

Tutte queste squadre occupano i bassi fondi della classifica e la sorpresa più deludente da questo punto di vista è certamente il Crotone il quale, appena retrocesso dalla Serie A, sta lottando per evitare una doppia retrocessione che avrebbe del clamoroso e si trova in terzultima posizione insieme all'Alessandria. Il Cosenza, dopo un inizio di campionato molto positivo, è crollato e nelle ultime cinque gare ha vinto in una sola occasione.