Il Calciomercato invernale è vicino e le squadre si stanno attrezzando per investire e cercare di migliorare la propria classifica. In Serie B una di queste è il Monza, che vorrebbe un attaccante per dare maggiore peso a un attacco che finora ha deluso non poco.

Il Monza, costruito per vincere, si trova a questo punto del campionato di serie B (dopo 12 gare) all'undicesimo posto con soli 11 gol realizzati e addirittura 10 gol subiti. Numeri veramente deludenti per una squadra sulla quale é stato investito tanto negli ultimi due anni.

Galliani pensa a un bomber di alto livello

In estate, Adriano Galliani aveva provato a fare un grande colpo per il suo Monza. Aveva pensato ad esempio all'attaccante africano del Napoli Ounas, per il quale era stata presentata un'offerta faraonica. Ma il giocatore aveva rifiutato di scendere di categoria. Adesso il Monza ci riprova: vuole un attaccante che possa fare la differenza e possa trascinare i biancorossi nelle parti alte della classifica. Il nome più caldo è quello di Francesco Forte del Venezia. L'attaccante, che l'anno scorso è stato decisivo nella promozione dei lagunari con le sue realizzazioni, adesso gioca poco perchè chiuso dalla concorrenza in attacco nel Venezia. Potrebbe, quindi, rilanciarsi in cadetteria dove ci sarebbe il Monza ad accoglierlo.

Ma Forte non è l'unico attaccante che il Monza sta attenzionando in questo momento. Tra gli altri, c'è pure il giovanissimo Luca Moro, classe 2001, che ha segnato ben 13 reti (con 4 realizzazioni su rigore) in questo avvio di campionato con il Catania in Serie C. Ma per l'attaccante che gioca con gli etnei c'è davvero la fila.

Nei giorni scorsi si è parlato anche dell'interessamento del Napoli per lui, che potrebbe acquistare il cartellino in chiave futura. Su di lui, aveva anche messo gli occhi anche la Reggina. Ma l'interesse c'è stato pure per il Pisa, che in estate ha già investito su un giovane attaccante, come Lorenzo Lucca, che al momento è il bomber più giovane della Serie B.

Insomma, possibile un giro di attaccanti importante nel prossimo calciomercato invernale che aprirà i battenti a inizio gennaio, tra circa un mese e mezzo.

Altre trattative: Vera e Pisacane via dal Lecce

Vera e Pisacane sono due dei nomi in esubero nel Lecce. Entrambi dovrebbero essere ceduti a gennaio, come lo stesso presidente Saverio Sticchi Damiani ha ammesso. Riguardo al difensore Pisacane il presidente salentino ha ammesso: "non rientra nei nostri piani tecnici, era in uscita già questa estate e vediamo se a gennaio ci saranno prospettive per lui per andare via".

Diverso il discorso per Vera, per cui ancora nessun dirigente si è sbottonato. Sicuramente però il giovane esterno è in uscita perchè finora ha giocato pochissimo.

A quel punto la società salentina dovrebbe poi attivarsi anche sul mercato in entrata.