L'arrivo di De Ligt alla Juventus nell'estate 2019 suscitò molto clamore mediatico. Il difensore olandese venne pagato dalla società bianconera circa 70 milioni di euro, senza considerare il costo di ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione. Una somma importante, che forse per adesso non ha ripagato come si ci aspettava anche perché le problematiche riscontrate dalla Juventus nelle ultime due stagioni. A tal riguardo si parla di un possibile addio di De Ligt durante il prossimo Calciomercato estivo. Tale indiscrezioni di mercato sono state in qualche modo confermate anche dall'agente sportivo del difensore Mino Raiola, il quale ha sottolineato che ci sono diverse società interessate al giocatore.

De Ligt è cresciuto nell'Ajax e di recente è stato ospite in un match di campionato della squadra olandese. In un'intervista alla Johann Cruijff Areano nel pre-partita il difensore non ha nascosto la felicità per i risultati raccolti dagli olandesi in campionato e in Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato De Ligt avrebbe incontrato anche il direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars per parlare di mercato. Non in riferimento a un suo possibile ritorno dell'olandese all'Ajax, ma l'argomento di riferimento sarebbe stato un giovane difensore della Juventus, Koni De Winter.

Il difensore De Ligt avrebbe suggerito all'Ajax l'acquisto di De Winter

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt - ospite la settimana scorsa dell'Ajax - avrebbe parlato con il direttore sportivo della società olandese Overmars in merito a Koni De Winter.

Il difensore olandese avrebbe suggerito al dirigente l'acquisto del giocatore belga, titolare nella Juventus under 23. Il 19enne si sta mettendo in evidenza nel campionato di Serie C. Può giocare sia da difensore centrale che come terzino destro e ha una fisicità importante. Attualmente sarebbe anche considerato il quinto centrale della Juventus, non è un caso infatti che il tecnico toscano abbia dato il benestare per la cessione di Merih Demiral all'Atalanta nel recente calciomercato estivo.

La società bianconera ha molta fiducia di De Winter, per questo non dovrebbe definirsi una cessione del belga (se non, al limite, in prestito) per maturare esperienza professionale ed essere pronto per la Juventus dalla prossima stagione.

La carriera professionale di Koni De Winter

La Juventus ha acquistato a parametro zero Koni De Winter nell'estate 2018 dopo che era andato in scadenza di contratto con la società belga dello Zulte Waregem.

Egli poi ha disputato una stagione nell'under 17 bianconera, per poi giocare nella Primavera juventina per due stagioni. Dall'estate 2021 è parte integrante della Juventus under 23, fino ad adesso ha disputato 11 partite (con un gol segnato) nel campionato di Serie C. A queste bisogna aggiungere tre match disputati in Coppa Italia di Serie C.

Inoltre il giocatore è parte integrante della nazionale under 21 belga.