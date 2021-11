Puntellare la rosa con acquisti di grande qualità e duttilità: è questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Tassello fondamentale in casa Milan, per il mercato invernale è legato al trequartista: oltre a Romain Favre, talentuoso centrocampista francese del Brest, i rossoneri potrebbero ritornare su un vecchio pallino, ovvero Hakim Ziyech. Il talentuoso trequartista del Chelsea, visto il poco minutaggio che sta avendo in questa prima parte di stagione da parte del tecnico dei Blues Tuchel, potrebbe partire già nel mercato invernale per giocare più spesso.

I rossoneri stanno monitorando la situazione e potrebbero chiedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto, così da ammortizzare l'affare poi da concludere nella stagione successiva. Il Diavolo deve però tenere in considerazione l'interesse di altri top club europei, in particolar modo del Borussia Dortmund che cerca un trequartista così da completare un tridente di grande qualità con Reus e Halaand. I tedeschi potrebbero mettere sul piatto quei 40 milioni richiesti dal Chelsea, per accaparrarsi le prestazioni del talento marocchino.

Infine, resta da seguire anche la pista legata a Dani Ceballos: il centrocampista spagnolo è ormai fuori dal progetto di Carlo Ancelotti, e potrebbe arrivare in prestito gratuito dai Merengues.

Milan, le possibili cessioni di gennaio: da Conti a Castillejo

Intanto, il Milan sta lavorando sul fronte cessioni, per reinvestire sul mercato in entrata.

Tra i calciatori che potrebbero salutare Milano già nel mercato invernale, c'è certamente Samu Castillejo: lo spagnolo già in estate era stato vicinissimo a lasciare il club e a gennaio il suo addio potrebbe effettivamente concretizzarsi, visto l'interesse di alcuni club europei come il Getafe ed il Lille, pronti ad accaparrarsi le prestazioni dell'esterno rossonero, a caccia di maggiore spazio.

Discorso simile anche per Andrea Conti. Il terzino rossonero è ormai la terza scelta per Stefano Pioli, che come vice Calabria ha scelto Kalulu, il quale sta offrendo buone prestazioni. Inoltre, l'ex Atalanta e Parma ha il contratto in scadenza a giugno, e un suo rinnovo contrattuale appare alquanto improbabile.

Infine, resta da decifrare la situazione di Franck Kessie, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan.

Difficile pensare a un addio già a gennaio, ma molto dipenderà dall'offerta che eventualmente arriverà, visto che il centrocampista ivoriano resta nel mirino dei top club europei come Psg, Real Madrid, Barcellona e Tottenham.