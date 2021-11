Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato europeo. Le ultime news si concentrano sul Tottenham; la squadra britannica ha infatti deciso di esonerare il tecnico portoghese Nuno Espirito Santo, visti i risultati non certamente entusiasmanti. Fatale per l'allenatore lusitano è stata la sconfitta in casa contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo e Paul Pogba. Per la sostituzione di Nuno Espirito Santo, il direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici avrebbe scelto Antonio Conte. Dopo gli scudetti vinti sulla panchina del Chelsea e dell'Inter, dunque, il tecnico pugliese potrebbe tornare ad allenare in Premier League.

Conte sarebbe a un passo dal Tottenham

Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, Antonio Conte sarebbe vicinissimo a firmare per il Tottenham, a soli tre mesi dopo il tricolore vinto con l'Inter. Dopo il 3-0 subito contro il Manchester United (club al quale è stato accostato proprio Conte nelle ultime settimane) grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Cavani e Rashford, la società londinese ha deciso di esonerare Nuno Espirito Santo, insieme al suo staff. Conte ritroverebbe al Tottenham Fabio Paratici, direttore sportivo con il quale ha già lavorato ai tempi della Juventus. Il dirigente ha infatti deciso di lasciare il club bianconero (dopo 11 anni) proprio la scorsa estate, per tentare l'avventura in Premier League.

Un inizio non proprio facile per Paratici, visto che il Tottenham ha cominciato molto male la stagione. Nuno Espirito Santo non è infatti riuscito ad avere dei risultati soddisfacenti, nonostante l'altissima qualità della rosa.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Antonio Conte sarebbe molto interessato a tornare ad allenare in Premier League, dopo avere salutato l'Inter a maggio con un indennizzo da quasi sette milioni di euro.

Pronto un contratto fino al 2023 per Antonio Conte

Il presidente del Tottenham Levy avrebbe chiesto alla dirigenza proprio il tecnico leccese per sostituire l'esonerato Nuno Espirito Santo. Per l'ex allenatore di Inter, Chelsea e Juventus sarebbe pronto un contratto fino al 2023, con opzione per il rinnovo. L'allenatore pugliese sarebbe molto interessato a lavorare con un giocatore come Harry Kane, calciatore che è stato sempre molto apprezzato da Conte. Quest'ultimo, inoltre, stando a quanto riporta il quotidiano torinese La Stampa, avrebbe anche chiesto al presidente del Tottenham Levy la disponibilità a investire un'ingente somma in vista della riapertura della prossima sessione di calciomercato invernale.

L'esordio di Conte sulla panchina del Tottenham è previsto giovedì contro il Vitesse in Europa League.