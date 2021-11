Inizia con la trasferta di Frosinone l'avventura del tecnico Pasquale Marino alla guida del Crotone. L'allenatore siciliano, subentrato in settimana all'esonerato Francesco Modesto, sarà chiamato sin da subito a portare punti a casa. Con una sola vittoria in dieci gare gli squali non possono perdere ulteriore terreno anche alla luce della zona di classifica occupata, quella dei Play-Out. In queste ore sarebbero emerse anche delle indiscrezioni legate al Calciomercato, con l'idea di rinforzare sin da subito la rosa con alcuni svincolati, tra questi Lorenzo Ariaudo per la difesa e Iago Falque per l'attacco.

Crotone, difesa da ricostruire

Nonostante la ricostruzione totale della squadra in estate la stagione del Crotone non sembra discostarsi di molto da quella vissuta l'annata precede in Serie A. I rossoblù, partiti in estate con obiettivi d'alta classifica, si sono ritrovati a lottare per non retrocedere. Fatale al tecnico Francesco Modesto la sconfitta (0-2) dell'ultima giornata all'Ezio Scida contro il Benevento, un k.o contro i sanniti che mancava, in casa, dal lontano 1977 nei campionati di Serie C. Principale imputata la difesa, un reparto che ad oggi ha subito ben 19 reti. Per rimodellare la difesa gli squali potrebbero pensare di contrattualizzare lo svincolato Lorenzo Ariaudo, difensore svincolato, ex Frosinone.

Per il classe 1989 una lunga esperienza sia in cadetteria che in Serie A, qualità che potrebbero tornare utili agli squali.

Possibile rinforzo per l'attacco del Crotone

In attacco l'addio di Emmanuel Riviere, svincolatosi nei giorni scorsi, potrebbe portare la società a valutare un acquisto anticipato. La squalifica di tre giornate rimediata da Augustus Kargbo contro l'Alessandria non ha di certo facilitato il compito dell'allenatore.

In più alcuni elementi come Musa Juwara e Brian Oddei non sembrano, ad oggi, potersi dimostrare pronti alla categoria e soprattutto dare peso all'attacco. Un nome circolato nei giorni scorsi è quello dello svincolato Iago Falque, calciatore ex Roma con un grande passato in Serie A. Per il 33enne, l'approdo in Serie B potrebbe rappresentare una nuova occasione di rilancio nella parte finale della sua carriera.

Le altre operazioni

Nelle ultime ore un calciatore rossoblù sarebbe diventato una pedina di scambio per la prossima stagione. Si tratta dell'attaccante Samuele Mulattieri, calciatore giunto in estate con la formula del prestito dall'Inter. Per lui 6 gol in 10 presenze, attaccante più prolifico dell'attacco crotonese. Le sue prestazioni avrebbero attirato le attenzioni prima dell'Atalanta e successivamente dal Sassuolo intenzionata a valutare uno scambio di cartellini con l'Inter per la cessione ai Campioni d'Italia dell'attaccante Giacomo Raspadori.