Puntellare la rosa con acquisti funzionali e di grande qualità. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Uno dei tasselli importanti per il mercato del Diavolo riguarda l'esterno offensivo/trequartista da regalare a mister Pioli: se le piste Romain Favre del Brest e di Dany Ceballos del Real Madrid sono da prendere in considerazione per il mercato invernale, per giugno i rossoneri vogliono piazzare il colpo da novanta, così da continuare ad essere competitivi in Italia e ritagliarsi uno spazio importante anche in Champions League.

La dirigenza rossonera con Maldini e Massara, starebbe seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione legata a Domenico Berardi, esterno italiano del Sassuolo che nelle ultime stagioni ha avuto una grande continuità di rendimento, così da meritarsi le attenzioni dei top club italiani ma anche europei.

Già nella scorsa sessione estiva di Calciomercato Berardi aveva chiesto la cessione, ma viste le offerte non consone il Sassuolo ha deciso di trattenerlo. Tra gennaio e giugno, la situazione potrebbe però cambiare: sul classe 94, ci sarebbe l'interesse del Milan, ma anche della Juventus e della Fiorentina.

Il Sassuolo parte da una cifra attorno ai 35 milioni: per questo molto dipenderà anche dalle cessioni, con i rossoneri che potrebbe fare cassa attraverso qualche addio come quello di Castillejo, per imbastire una trattativa con la società neroverde.

Fiorentina-Milan, qualche cambio per Pioli

Intanto, i rossoneri stanno preparando la difficile sfida dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sta esprimendo un grande calcio in questa prima parte di stagione.

Per quanto concerne la formazione, mister Pioli dovrebbe confermare il suo ormai collaudato 4-2-3-1: Tatarusanu in porta; difesa a quattro formata da Kalulu, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo, ballottaggio Kessie-Bennacer con Tonali che dovrebbe partire titolare, mentre in attacco altro ballottaggio tra Ibrahimovic e Giroud nel ruolo di prima punta; confermato invece il trio sulla trequarti formato da Diaz, Salaemakers e Leao; problemi invece per Ante Rebic che a causa di un problema muscolare non sarà a disposizione.

Tante defezioni in casa Fiorentina soprattutto in difesa con Italiano che dovrebbe schierare la coppia centrale formata da Igor e Venuti. Invece, in attacco spazio al bomber Dusan Vlahovic, sostenuto ai lati da Saponara e Callejon; parte dalla panchina Nico Gonzalez, pronto a subentrare.