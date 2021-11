L'Inter con ogni probabilità sarà una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato a gennaio.

Se dovessero strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, infatti, i nerazzurri otterranno un tesoretto importante da poter reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Simone Inzaghi. Il reparto che potrebbe subire delle modifiche è quello d'attacco, alla luce dei continui problemi fisici di Alexis Sanchez e della mancanza di un giocatore con caratteristiche simili a Edin Dzeko. Il nome in pole position sarebbe quello di Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid.

Inter su Luka Jovic

L'Inter è alla ricerca di un centravanti strutturato fisicamente per la prossima sessione di calciomercato, a gennaio. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di un elemento che possa avere caratteristiche simili a Edin Dzeko, che non è più giovanissimo ed è impensabile che possa giocare una partita ogni tre giorni e sempre ad un certo livello. Proprio per questo motivo, il club meneghino avrebbe messo nel mirino nuovamente Luka Jovic, accostato ai nerazzurri già nelle scorse sessioni di mercato.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, quello di Jovic è il primo nome sulla lista di Ausilio e Marotta, visto che il centravanti serbo è in uscita dal Real Madrid. Soltanto cinque le presenze raccolte in Liga, partendo sempre dalla panchina, e due spezzoni di gara in Champions League, senza lasciare mai il segno.

Il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, non lo vede e anche in occasione dell'assenza di Benzema ha preferito puntare su Mariano Diaz al centro dell'attacco.

Per Simone Inzaghi sarebbe l'ideale essendo in grado di giocare sia da prima che da seconda punta e, per questo motivo, si sposerebbe con tutti gli attaccanti presenti all'interno della rosa nerazzurra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le possibili cifre

I rapporti tra Inter e Real Madrid sono ottimi, in particolar modo tra l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il patron dei Blancos, Florentino Perez. Questo fattore potrebbe facilitare il trasferimento di Luka Jovic all'ombra del Duomo. Le due società potrebbero accordarsi anche per un prestito di sei mesi (o 18 mesi) con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro.

In questo modo il club nerazzurro avrebbe modo di valutare se vale la pena fare un investimento sul cartellino del classe 1997, che a Madrid finora ha deluso le aspettative nonostante l'investimento fatto, essendo stato acquistato nell'estate del 2019 dall'Eintracht Francoforte per oltre 60 milioni di euro.

Il giocatore potrebbe accettare anche di decurtarsi in parte l'ingaggio, che attualmente ammonta a 6 milioni di euro.