Rinforzare la rosa con acquisti di livello: è questo l'obiettivo del Milan che si sta muovendo sul fronte mercato, per accontentare il tecnico rossonero Stefano Pioli.

La dirigenza del Diavolo sembrerebbe ritornata in maniera forte su Romain Favre, talentuoso trequartista del Brest che già nella sessione estiva di calciomercato era parso vicinissimo a vestire la maglia del Milan.

I rossoneri avrebbero l'intenzione di chiudere la trattativa già nel mese di gennaio, per non farsi scappare il centrocampista francese classe '98, che durante la sua esperienza al Brest ha avuto un'ottima crescita e potrebbe risultare una pedina importante e un'alternativa valida a Brahim Diaz nel ruolo di trequartista: infatti dopo la positiva dello spagnolo al Covid, il Milan avrebbe deciso di accelerare su Faivre.

La società milanese potrebbe inviare un'offerta da 15 milioni al Brest, che nella scorsa sessione di Calciomercato ha rifiutato due offerta da 10 e 12 milioni. La situazione adesso potrebbe essere diversa, con la volontà del calciatore a fare la differenza.

Milan, questione rinnovi: da Theo a Leao, non si sblocca Kessie

Intanto, i rossoneri stanno lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i giocatori fondamentale per proseguire il progetto targato Stefano Pioli.

In casa rossonera si sta lavorando in modo particolare a tre rinnovi: quelli di Theo Hernandez, Rafael Leao e Ismail Bennacer. Secondo le ultime indiscrezioni, il Diavolo vorrebbe aumentare l'ingaggio dei tre calciatori: in particolare, quello di Hernandez che da tre milioni potrebbe passare a una cifra attorno ai 5 milioni, così da respingere le possibili offerte proveniente da Parigi, con il Paris Saint Germain che dopo Hakimi vorrebbe un altro terzino di altissimo livello per completare il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Mauricio Pochettino.

Discorso simile anche per Bennacer e soprattutto per Leao, che in questa prima fase di stagione si è ritagliato uno spazio da protagonista nello scacchiere tattico di Pioli: da esterno destro a prima punta, il portoghese sta avendo una crescita esponenziale ed è ormai diventato un calciatore fondamentale per il Milan.

Più complicato resta il rinnovo di Franck Kessie, che non ha ancora accettato l'offerta da 5 milioni da parte del club di Via Turati.

Sull'ivoriano, ci sarebbe l'interesse dei maggiori top club europei come Psg, Real Madrid e Barcellona; i rossoneri sperano di trattenere il leader del centrocampo, ma in caso di mancato rinnovo potrebbero fiondarsi su Kamara, centrocampista del Marsiglia.