Il Calciomercato sta per iniziare e già diversi club si stanno muovendo per rinforzarsi e fare acquisti importanti. Tra questi c'è la Spal di Tacopina. Il Presidente ha promesso che arriveranno due, tre innesti di qualità per migliorare una classifica che al momento è assolutamente deficitaria.

La Juventus pensa a Lucca

La Juventus sta seriamente pensando a Lucca, attaccante del Pisa che, nonostante la diffidenza dei bookmakers, tanto bene sta facendo in questa prima parte del campionato di Serie B. Lucca, per il momento ha segnato 6 gol in Serie B ed è secondo soltanto a Coda del Lecce, che ha segnato 8 gol e Dionisi, che ne ha segnati 7.

Sicuramente Lucca, classe 2000, è un talento che affascina molte squadre, ma nelle ultime ore c'è addirittura la voce che ricondurrebbe alla Juventus. Il mister Massimiliano Allegri, approverebbe l'arrivo del giovane, resta da capire quanto lo valuta adesso il Pisa che in estate ha investito per acquistarlo dal Palermo. La società toscana vorrebbe 15 milioni per cedere la giovane punta entrata ormai nel giro della nazionale under 21. Un eventuale arrivo di Lucca alla Juventus sarebbe comunque non immediato, ma per giugno. La curiosità è che questo attaccante in passato era stato scartato da varie società italiane, tra cui Vicenza, Brescia e Torino.

Il Lecce su Buonaiuto

Il Lecce sta pensando di rafforzare il centrocampo e al momento il nome caldo è quello di Buonaiuto che in realtà era stato accostato ai giallorossi già in passato.

Sul centrocampista della Cremonese classe 1992, ci sarebbe l'interesse forte anche del Parma. Buonaiuto potrebbe muoversi già a gennaio. Sicuramente per il Lecce si prospettano due affari in uscita: i difensori Pisacane e Vera non fanno parte del progetto e saranno certamente ceduti nel calciomercato invernale.

Le altre trattative: il Monza pensa a Cambiaso

Il Monza di Adriano Galliani pensa a Cambiaso, terzino del Genoa classe 2000 che tanto ha ben fatto ad inizio di questa Serie A. Il club brianzolo ci sta pensando anche se il costo dell'operazione di mercato sarebbe abbastanza alto: circa 5 milioni. Sicuramente il Monza potrebbe pensare di vendere il terzino Carlos Augusto.

In Serie B, in prestito potrebbe arrivare Bryan Reynolds, che fa parte della lista degli “epurati” dello Special One. Il difensore ha giocato solo tre spezzoni di gara per un totale di 91 minuti, davvero pochissimo per un giovane che a questo punto valuta l'ipotesi di andare in cadetteria a fare esperienza. Bisognerà capire se ci sarà l'occasione adatta.