La Juventus sarebbe in pole per assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic. Secondo Tuttosport, il bomber serbo - che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 - dopo aver deciso di non rinnovare con la Fiorentina, avrebbe anche manifestato la sua preferenza per la squadra torinese.

Sulle tracce di Vlahovic ci sarebbero anche altre società di Serie A come Inter e Milan, e alcuni club esteri, tra cui Tottenham e Borussia Dortmund. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Ricordiamo che durante la scorsa finestra estiva del Calciomercato l'Atletico Madrid aveva provato invano a convincere il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, a cedere il suo gioiello d'attacco.

Guardando al futuro, la differenza potrebbe farla la volontà del classe 2000 che vorrebbe restare in Serie A.

Intanto i dirigenti della Juventus si starebbero concentrando anche su Ousmane Dembélé del Barcellona. Il centravanti francese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e non sarebbe intenzionato a prolungare il suo rapporto con la formazione catalana nella quale non è riuscito a trovare una certa continuità anche a causa di alcuni infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni.

Su Dembélé sarebbe forte l'interesse di Paris Saint-Germain e Manchester United. I Red Devils vorrebbero rinforzare la rosa dopo l'esonero di Solskjaer.

Inter: ipotesi Frattesi e Coutinho

L'Inter starebbe intensificando i contatti con il Sassuolo per assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi.

Il giovane centrocampista si sta ritagliando un ruolo importante nella squadra di Dionisi e potrebbe essere già pronto per il definitivo salto di qualità. I nerazzurri starebbero studiando la proposta da presentare al club emiliano che potrebbe comprendere anche l'inserimento di alcune contropartite tecniche come Lorenzo Pirola, Martin Satriano e il giovane centrocampista della Primavera Casadei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La suggestione, invece, sarebbe quella di riportare Philippe Coutinho alla Pinetina. Il brasiliano non sta trovando spazio nel Barcellona e sembra ormai finito ai margini del progetto tecnico blaugrana. L'ostacolo, in questo caso, è legato all'ingaggio del giocatore che sfiora i 9 milioni di euro all'anno.

Le caratteristiche di Coutinho si sposerebbero bene con il sistema di gioco di Simone Inzaghi, il quale potrebbe schierarlo come mezzala sinistra o seconda punta nel suo 3-5-2.

Intanto, potrebbe essere vicino l'addio di Matias Vecino alla maglia nerazzurra. Il contratto del centrocampista uruguaiano scade nel giugno del 2022, e finora sembra non essere riuscito ad inserirsi al meglio nei dettami tattici di Simone Inzaghi. Sull'ex Fiorentina ci sarebbero Roma e Napoli, e qualche settimana fa, mentre si trovava in ritiro con l'Uruguay, Vecino ha lasciato intendere di non essere soddisfatto dello spazio che fino a questo momento gli è stato concesso dalla squadra milanese.