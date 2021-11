La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio. Si attendono infatti novità importanti sia in tema cessioni che acquisti. A tal riguardo si parla molto delle possibili partenze di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski, che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Il francese contro la Lazio è stato uno dei migliori in campo ma l'ingaggio da sette milioni di euro a stagione potrebbe agevolare la sua partenze. Non è stato convocato il gallese, che invece potrebbe rescindere il suo contratto con la società bianconera, lo svedese invece piace all'Arsenal.

Si valuterebbe anche la possibile cessione di Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a fine stagione e che piace al Milan. A questi potrebbe aggiungersi anche Rodrigo Bentancur, non tanto per il mercato di gennaio ma per il prossimo Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'uruguaiano non sarebbe considerato importante dal tecnico Massimiliano Allegri, che nelle ultime partite gli ha preferito Locatelli e McKennie. Si parla di un suo possibile trasferimento al Real Madrid in uno scambio di mercato che porterebbe Federico Valverde nella società bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juventus e Real Madrid la prossima stagione potrebbero effettuare uno scambio di mercato.

Il centrocampista Rodrigo Bentancur potrebbe trasferirsi in Spagna mentre Federico Valverde a Torino. Sarebbe uno scambio di mercato ideale per entrambi le società, da una parte Ancelotti avrebbe un centrocampista bravo a garantire equilibrio, dall'altra Allegri un giocatore molto bravo negli inserimenti. Una delle problematiche riscontrate dai bianconeri in questo inizio stagione sono i pochi gol realizzati, in particolare modo dai centrocampisti.

Gli unici che hanno dato un buon contributo sono stati Locatelli e McKennie, entrambi con due gol. L'eventuale arrivo di Valverde avrebbe anche dei vantaggi dal punto di vista economico. La Juventus andrebbe a scrivere una plusvalenza finanziaria oltre al fatto che usufruirebbe del Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il mercato di gennaio. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un centrocampista e di una punta. Piacciono Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto a fine stagione. Come punta si valutano Julian Alvarez e Dusan Vlahovic.