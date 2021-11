La Juventus dopo le sconfitte contro il Sassuolo e il Verona in campionato ritrova un'importante vittoria. Il 4 a 2 allo Zenit San Pietroburgo significa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo importante raggiunto a due giornate dalla fine dei gironi. Saranno quindi due mesi importanti per i bianconeri, che potranno dedicarsi soprattutto al campionato e far giocare nella massima competizione europea chi ha giocato meno in questo inizio di stagione. Contro la squadra russa si è vista una squadra offensiva, che ha segnato 4 gol ma che ne ha subiti anche 2 gol.

La rosa negli ultimi due anni è andata incontro ad una vera e propria rivoluzione, basti pensare che rispetto all'ultima Juve di Allegri sono stati confermati i soli Szczesny, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur e Dybala. Per Kean il discorso è diverso, perché era alla Juve nella prima gestione Allegri ma è stato venduto nell'estate 2019 all'Everton.

A parlare della situazione attuale della Juventus è stato l'ex capitano bianconero Alex Del Piero che ha recentemente ottenuto il patentino di allenatore a Coverciano. L'ex giocatore ha sottolineato come Allegri che prima di essere esonerato nel 2019 disse che la rosa bianconera era da rifondare.

L'ex giocatore Del Piero ha parlato della rosa della Juventus

"Ricordate le parole di Allegri nel 2019? Quando venne rimosso, dichiarò che la squadra era da rifondare. Sono stati scelti prima Sarri e poi Pirlo, ma entrambe le strade sono state cambiate". Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero in riferimento alla rosa bianconera nelle ultime stagioni.

L'ex capitano della Juventus ha sottolineato come il presidente Agnelli abbia voluto il ritorno di Massimiliano Allegri dopo le esperienze professionali di Sarri e Pirlo. Del Piero ha aggiunto che bisognerebbe capire se in questi due anni la rosa è stata rivoluzionata come richiesto da Allegri o se ci voglia ancora tempo. Ha poi aggiunto: "La sensazione è che serva ancora tempo".

Il mercato della Juventus

La rosa della Juventus già a gennaio potrebbe essere integrata con altri giocatori. Molto però dipenderà dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare. Ad esempio si parla del possibile addio di Aaron Ramsey, che secondo alcuni giornali sportivi spagnoli potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund in uno scambio di mercato che porterebbe Axel Witsel alla Juventus. Il gallese sarebbe seguito anche da società inglese, in particolar modo dal Newcastle. L'alternativa a Witsel invece potrebbe essere Nicolò Rovella, già di proprietà della Juventus ma che è in prestito al Genoa fino a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.