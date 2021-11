La Juventus ottiene una vittoria importante contro lo Zenit San Pietroburgo qualificandosi con due giornate di anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Secondo gran parte degli addetti ai lavori la prestazione dei bianconeri contro i russi è stata la migliore partita di questo inizio di stagione per la squadra di Allegri. Il 4-2-3-1 ha valorizzato molto la qualità della formazione con Locatelli, Dybala e Chiesa che si sono distinti con una prestazione importante. Il centrocampo ha costruito verticalizzando molto verso il settore avanzato.

L'argentino invece ha segnato due gol fornendo anche l'assist per il gol di Morata. È stato premiato come uomo del match, un riconoscimento meritato per quello che ha dato dal punto di vista tecnico e caratteriale. Secondo tempo importante anche per Federico Chiesa, che con le squadre più stanche ha messo in evidenza la sua velocità. Ha segnato il gol del 3 a 1 dopo una grande azione offensiva. Prima del match ha parlato del nazionale italiano anche l'ex capitano della Juventus Alex Del Piero, sottolineando come da trequartista del 4-2-3-1 renda al massimo del suo potenziale.

Alex Del Piero sul ruolo di Federico Chiesa

"A mio avviso è un fantastico esterno, lì può esprimere tutto il suo potenziale. Ha fatto vedere che anche da seconda punta può essere decisivo, soprattutto in ripartenza perché lo lascia più libero da compiti difensivi".

Queste le dichiarazioni di Alex Del Piero in riferimento a Federico Chiesa. L'ex capitano di recente ha ottenuto il patentino di allenatore a Coverciano arrivando primo in graduatoria insieme a De Rossi. Del Piero ha spiegato come il nazionale italiano sia decisivo quando gioca sulla fascia. Tuttavia, per l'ex riferimento della Juventus però, il classe 1997 deve ancora migliorare per ricoprire il ruolo da punta.

Del Piero ha voluto parlare della posizione ideale di Chiesa come trequartista, che lui farebbe giocare invertito rispetto al suo piede preferito. Ha infatti sottolineato: "Chiesa a destra e Bernardeschi a sinistra? "A me piace molto invertirli, ma questo poi dipende anche da chi hai in mezzo all'area di rigore".

La partita della Juve contro lo Zenit San Pietroburgo

Le parole di Del Piero sono arrivate nel pre-partita di Juventus-Zenit San Pietroburgo. L'ex capitano bianconero in qualche modo ha anticipato quella che sarebbe stata la prestazione di Chiesa, probabilmente il migliore in campo insieme a Dybala. Il gol del centrocampista della nazionale italiana è arrivato proprio da una ripartenza sulla fascia sinistra da parte di Chiesa, con la possibilità di poter rientrare con il piede sinistro o eventualmente calciare con il piede sinistro. Il gol del 3 a 1 è arrivato proprio con una finta nel calciare col piede destro per poi farlo con il sinistro. Successivamente avrebbe potuto segnare un altro gol di destro se non ci fosse stata la parata importante del portiere dello Zenit San Pietroburgo.