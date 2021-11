La Juventus nell'estate 2019 ha fatto uno degli investimenti più importanti della sua storia dopo quello per Higuain e Cristiano Ronaldo. Ci si riferisce in particolar modo a Matthijs de Ligt, acquistato dall'Ajax per circa 70 milioni di euro. Il difensore dopo un inizio di stagione difficile sembra aver ritrovato la forma ottimale. Nel match contro la Fiorentina è riuscito a gestire molto bene una punta molto forte come Dusan Vlahovic. Nella giornata di domenica è stato ospite alla Johan Cruijff Arena ed è stato intervistato mentre il pubblico dello stadio lo ascoltava.

Il difensore ha dedicato parole molto dolci nei confronti della sua ex società e ha sottolineato il piacere di vedere l'Ajax competitiva non solo in campionato ma anche in Champions League.

Il difensore Matthijs de Ligt ha infatti dichiarato: "Sono all'estero da due stagioni e guardandomi indietro mi sono reso conto di quanto sia speciale l'Ajax, anche alla Juventus si sono resi conti che la società olandese è ritornata ad essere uno dei riferimenti del calcio europeo, hanno chiesto cosa usassimo", ha aggiunto sorridendo.

Il difensore della Juventus de Ligt ha parlato Alla Johan Cruijff Arena

Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt è stato ospite dell'Ajax nella giornata di domenica 7 novembre alla Johan Cruijff Arena.

Parlando al pubblico presente allo stadio non ha nascosto tutta la sua soddisfazione nel vedere l'Ajax competitiva in campionato (è attualmente prima in classifica insieme al Psv Eindhoven dopo 12 giornate) e in Champions League. A proposito della massima competizione europea, è una delle poche società già qualificate agli ottavi di finale dopo quattro giornate.

Il difensore della Juventus ha poi aggiunto: "Bello vedere come sta andando l'Ajax: nessuno vuole giocarci contro. Mi rende orgoglioso vedere così tanta passione: mi mancate tanto, a presto".

Il possibile futuro professionale di de Ligt

Nelle ultime settimane si parla molto del futuro professionale di Matthijs de Ligt. A suscitare clamore mediatico l'intervista che ha visto protagonista recentemente l'agente sportivo del difensore Mino Raiola.

Ha infatti dichiarato che il giocatore potrebbe lasciare la Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, su tutte il Paris Saint Germain, il Chelsea e il Manchester City. A tal riguardo secondo alcuni giornali sportivi inglesi il City potrebbe presentare un'offerta da 52 milioni di euro più il cartellino di Aymeric Laporte per Matthijs de Ligt. Una cessione quella del difensore che potrebbe garantire una somma importante oltre ad un risparmio sul monte ingaggi.