Si è da poco concluso il big match dell'undicesima giornata di Serie A allo stadio Meazza, con il derby di Milano tra Milan e Inter finito 1-1 grazie ai gol di Calhanoglu e autorete di De Vrij. La classifica ora vede i padroni di casa in testa con 32 punti, alla pari con il Napoli, con la squadra di Inzaghi che segue a sette lunghezze. Settimana prossima ci sarà la sosta per le Nazionali e, per questo motivo, si tornerà in campo tra due settimane. I nerazzurri ospiteranno allo stadio Meazza il Napoli domenica 21 novembre alle ore 18, mentre i rossoneri saranno di scena al Franchi di Firenze contro la Fiorentina sabato 20 novembre alle 20:45.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, scenderà in campo con il solito 3-5-2 cambiando qualcosa rispetto a quanto visto contro lo Sheriff in Champions League. In attacco ci sono Dzeko e Lautaro Martinez, mentre tornano dal 1' Calhanoglu, al fianco di Barella e Brozovic, e Perisic sulla fascia sinistra.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e dopo 8' Kessié atterra Calhanoglu in area: rigore. Dal dischetto va a sorpresa il turco che calcia forte e centrale e segna. Il Milan prova a reagire con Leao, che ci prova in un paio di occasioni, ma Handanovic non corre rischio. Il pareggio arriva al 17', con punizione calciata da Tonali e nella mischia De Vrij colpisce di testa nella propria rete.

La squadra di Pioli pressa bene ma le occasioni sono solo nerazzurre. La più ghiotta al 25', Ballo Touré atterra Darmian in area ed è ancora rigore, ma questa volta Tatarusanu intuisce il tiro di Lautaro Martinez e para. Nel finale altre due occasioni ghiotte per la compagine di Inzaghi. Al 44' Bastoni se ne va sulla fascia e mette in mezzo, Barella va a botta sicura ma Ballo Touré salva sulla linea.

Al 45' il Toro ha la possibilità di riscattarsi, ma il suo destro sfiora il palo.

Nel secondo tempo l'Inter parte ancora bene con Dzeko, che conclude alto al 49'. Al 55' ci prova Lautaro Martinez, con la conclusione che viene deviata di poco alta sopra la traversa e un minuto dopo Calhanoglu al volo sfiora il palo. Girandola di cambi che cambiano praticamente la partita.

L'Inter, infatti, ha la sua ultima chance al 71', con Vidal, entrato per l'infortunato Barella, che di destro dal dischetto trova Tomori sulla sua strada a colpo sicuro. Poi sale in cattedra il Milan, che ci prova con Ibrahimovic su punizione, ma Handanovic si fa trovare pronto e nel finale clamorosa chance per i rossoneri. All'88', infatti, Saelemaekers si libera sulla trequarti e conclude, la palla sbatte sul palo. Finisce così sull'1-1.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6,5: Non viene praticamente mai impegnato dagli avversari, se non con tiri centrali nel primo tempo, nella ripresa buon intervento su Ibrahimovic.

Skriniar 7: Partita perfetta per lo slovacco, che non sbaglia nulla.

De Vrij 6,5: Sfortunato in occasione dell'autogol ma per il resto neutralizza Ibrahimovic.

Bastoni 6: Una buona discesa sulla fascia, ma a volte sembra incerto in fase di impostazione.

Darmian 7: L'esterno non fa rimpiangere Hakimi, attacca la profondità, difende bene e si procura anche un rigore.

Barella 6,5: Corre e pressa in ogni zona del campo.

Brozovic 5,5: Soffre la pressione rossonera.

Calhanoglu 7,5: Dimostra di non subire la pressione, si procura il rigore e lo segna, probabilmente la miglior prestazione in nerazzurro.

Perisic 6,5: Sempre uno dei migliori in campo.

Lautaro Martinez 5: Mai in partita, sbaglia anche il rigore del possibile 2-1.

Dzeko 5,5: Lotta su ogni pallone ma non è mai incisivo.