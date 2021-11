Tante emozioni nel derby di San Siro tra Milan e Inter, disputato nella serata di domenica 7 novembre. Il big match di Serie A termina con il risultato di 1-1, con le reti nel primo tempo di Calhanoglu per i nerazzurri e l'autorete di De Vrij che regala il pareggio ai rossoneri.

Le formazioni

Per quanto concerne le formazioni, Pioli conferma il suo 4-2-3-1: Tatarusanu in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Tomori, Kjaer e Ballò Toure. A centrocampo è confermata la diga Tonali-Kessie, mentre in attacco, dopo la panchina in Champions, torna dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Krunic, Diaz, e Leao.

Tante conferme anche in casa Inter, con Inzaghi che schiera il suo collaudato 3-5-2: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, spazio a Brozovic, sostenuto da Barella e dall'ex Hakan Calhanoglu, mentre sulle corsie sono confermati Darmian e Perisic. Infine, in attacco, confermato il tandem Dzeko-Lautaro Martinez, con Correa che parte dalla panchina.

La partita: il primo tempo

Grande avvio dell'Inter che passa subito in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Calhanoglu, per fallo di Kessie; il turco non sbaglia e firma il suo secondo centro in campionato dopo la rete siglata al Genoa. Il Milan però reagisce subito e trova il pareggio sugli sviluppi di una punizione causa l'autogol di De Vrij, tratto in inganno dal colpo di testa di Tomori.

Tante le emozioni in questa prima frazione, con l'Inter che ha la chance di trovare il nuovo vantaggio, ma sbaglia il secondo calcio di rigore di giornata con Lautaro, ipnotizzato da Tatarusanu.

Secondo tempo equilibrato, palo di Saelemaekers nel finale

La ripresa comincia sulla falsa riga del primo, con un match molto equilibrato e che regala varie occasioni.

Il Milan si rende pericoloso con la punizione di Ibrahimovic, fermata da Handanovic, mentre l'Inter si rende pericolosa con la conclusione di Lautaro, deviata da Kessie in calcio d'angolo.

Nel finale, Pioli tenta il tutto per tutto inserendo anche Saelemaekers: il belga, perno centrale dello scacchiere tattico dei rossoneri, nel finale va vicinissimo al vantaggio con una grande conclusione che si stampa sul palo ad Handanovic ormai battuto.

Termina così 1-1 un derby fisico, di grande qualità ma soprattutto di grande intensità.

La classifica e i prossimi impegni

Il Milan mantiene la vetta della classifica, assieme al Napoli (che pareggia in casa con il Verona), mentre l'Inter rimane al terzo posto con sette lunghezze di distacco dai rossoneri e dagli azzurri.

Dopo la sosta per le nazionali ci saranno due match fondamentali per il prosieguo della stagione delle due squadre: Fiorentina-Milan all'Artemio Franchi e soprattutto il big match di San Siro tra l'Inter e il Napoli dell'ex Luciano Spalletti.