La dodicesima giornata di campionato ha suscitato altre discussioni sugli episodi arbitrali, oramai diventate abituali. Il discusso utilizzo della Var di certo non ha agevolato la tranquillità fra gli addetti ai lavori, con le moviole che hanno raccontato molte decisioni controverse. A far discutere è stato sicuramente il match Juventus-Fiorentina, due sono stati gli episodi valutati. Il primo è stato il fallo di mano di Danilo in area bianconera a fine primo tempo, giudicato involontario e non decisivo dall'arbitro, e l'espulsione di Milenkovic per doppia ammonizione.

Il difensore infatti ha fermato il contropiede bianconeri facendo fallo su Chiesa e venendo punito con il cartellino. Un cartellino rosso che ha evidentemente pesato sull'esito del match, anche perché in undici contro undici il match è stato molto equilibrato. La Juventus è stata brava a sfruttare l'uomo in più e ha segnato al 91° grazie a Cuadrado, che ha realizzato un gol bello e importante. Anche nel programma televisivo Tiki Taka si è parlato molto dell'espulsione di Milenkovic.

Particolarmente critico nei confronti dei bianconeri è stato il giornalista sportivo tifoso del Napoli Raffaele Auriemma, che ha ironizzato sul fatto che alla Continassa ci si allena nei 'tuffi'.

"Alla Continassa c'è una bella piscina con piattaforma da 10 metri". Queste le dichiarazioni di Raffaele Auriemma in riferimento al presunto fallo accentuato da Chiesa che ha portato all'espulsione di Milenkovic. Non sono mancate le risposte degli altri ospiti presenti al programma televisivo Tiki Taka.

L'ex giocatore Massimo Mauro ha sottolineato che anche nelle altre squadre ci sono giocatori che accentuano. Ha infatti aggiunto: "Mi dispiace dirlo ma anche il Napoli". Anche il giornalista Cruciani ha voluto rispondere ad Auriemma rimarcando: "Raffaele pensa che i giocatori delle altre squadre siano tutti angeli". La risposta del giornalista tifoso del Napoli è stata: "Gli altri si tuffano ma non succede nulla".

La risposta di Cruciani è stata: "Ma non dire cavolate". Alla fine il presentatore Chiambretti ha voluto attenuare la discussione invitando i presenti a non dire parolacce.

Gli episodi arbitrali nelle ultime giornate di campionato

Come dicevamo non sono mancati episodi discutibili nelle ultime giornate di campionato, soprattutto per la differente valutazione dell'utilizzo della Var. Un match molto discusso è stato Roma-Napoli, dove l'arbitro del match non ha utilizzato la tecnologia per valutare un contatto fra Cristante e Anguissa. Var a cui si è affidato invece l'arbitro Mariani in Inter-Juventus per visionare un fallo di Dumfries su Alex Sandro che ha portato al rigore a favore dei bianconeri, segnato da Paulo Dybala. Gol che ha permesso ai bianconeri di pareggiare.