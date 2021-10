In attesa della chiusura dell'11^ giornata di Serie A, nella prime dieci giornate di campionato ci sono stati diversi episodi discutibili dal punto di vista arbitrale. Basti pensare al match della nona giornata Juventus-Roma, in cui è stato molto discusso il mancato vantaggio non concesso dall'arbitro Orsato, che invece ha sanzionato un attimo prima l'azione con un fallo da rigore per i giallorossi (tiro dal dischetto poi sbagliato dal centrocampista Veretout, con la Juventus che ha vinto la partita per 1-0).

Anche nella decima giornata - giocata nel recente turno infrasettimanale - ci sono state diverse polemiche, dapprima in Roma-Napoli per il mancato utilizzo della Var per dei presunti falli da rigore in area della Roma.

Successivamente in Inter-Juventus, con il rigore invece assegnato alla Juventus per fallo di Dumfries su Alex Sandro.

Il sito Calciomercato.com ha voluto stilare la classifica dei presunti "favori" arbitrali dopo dieci giornate. Nei primi posti spiccano Verona, Napoli e Salernitana, poco dietro ci sono anche Milan e Inter.

La classifica dei presunti favori arbitrali: al primo posto il Verona, seguono Napoli e Salernitana

Secondo tale analisi la società che avrebbe più ricevuto "benefici" dagli arbitri nelle prime dieci giornate di campionato sarebbe il Verona, con tre episodi favorevoli per i veneti e uno solo a sfavore, per un bilancio di +2. Stesso bilancio per Salernitana e Napoli, con due episodi a favore e zero contro.

Seguono quattro squadre a +1, il Milan (tre episodi a favore e due contro), Fiorentina (uno pro e nessuno contro), Inter e Genoa (due a favore e uno contro).

Bilancio in pareggio invece per Empoli, Udinese, Juventus, Atalanta e Sampdoria, le quali hanno avuto lo stesso numero di episodi contro e a favore.

Altre sei squadre invece hanno un bilancio in negativo di -1, si tratta di Roma, Lazio, Bologna, Torino, Spezia, Sassuolo e Venezia.

Le più "penalizzate" secondo questa particolare analisi sarebbero state invece il Bologna e il Cagliari, con un bilancio negativo a -2.

I risultati degli anticipi dell'11^ giornata di campionato

La sconfitta per 2-1 della Juventus contro il Verona è il risultato più sorprendente degli anticipi dell'11^giornata di campionato.

Nelle altre due partite di sabato 30 ottobre Atalanta e Lazio hanno pareggiato 2-2 nel primo pomeriggio, mentre il Torino ha vinto 3-0 contro la Sampdoria nel match in notturna.