Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri già nella sessione invernale di Calciomercato. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte acquisti per puntellare la rosa ed essere competitiva su tutti i fronti, in Italia ma anche in Champions League.

Snodo cruciale del mercato bianconero è legato al bomber da affiancare a Paulo Dybala. L'obiettivo numero uno resta Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che dopo il mancato rinnovo con la società di Rocco Commisso, sta infiammando questi giorni.

La Vecchia Signora starebbe lavorando per cercare un accordo già a gennaio: sarebbe pronta un'offerta da 50 milioni e un contratto da 6 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del bomber classe 2000, nel mirino dei top club europei come Manchester City, Atletico Madrid e soprattutto del Tottenham del neo tecnico Antonio Conte.

Vlahovic non è il solo attaccante preso in considerazione dai bianconeri: infatti, la dirigenza juventina sta monitorando un altro profilo simile a quello del serbo, che risponde al nome di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Benfica che si sta mettendo in luce sia in patria ma anche in Champions dove ha siglato 4 reti, di cui una tripletta al Barcellona.

La Juve sta monitorando la situazione con grande attenzione, ma come per Vlahovic, anche per l'attaccante del club portoghese le insidie e soprattutto l'interesse dei club europei non mancano, in maniera particolare del Tottenham che sta cercando un attaccante di spessore, in caso di possibile addio di Harry Kane.

Juve, possibile acquisto a sinistra: da Tagliafico a Alex Telles

Intanto, i bianconeri stanno lavorando sul mercato per rinforzare anche gli altri reparti e rendere la rosa ancora più competitiva.

Se per il centrocampo, i due nomi per gennaio sarebbero quelli di Axel Witsel e Nicolò Rovella, la società juventina potrebbe effettuare un colpo anche in difesa, in particolare sull'out mancino viste le prestazioni non esaltanti da parte di Alex Sandro, che sta vivendo un momento di forma negativo.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora starebbe sondando quattro profili in modo particolare: Tagliafico dell'Ajax, che il club dei Lanceri valuta 10-15 milioni, Marcos Alonso, terzino spagnolo che sarebbe anche nel mirino dell'Inter come post-Perisic, Kurzawa, ormai fuori dal progetto del Paris Saint Germain, ed Alex Telles, terzino portoghese dello United valutato 20 milioni di euro.

Infine, passiamo al capitolo cessione. Infatti, oltre ai possibili acquisti, la Juve sta valutando anche delle cessioni: in modo particolare quelle di Adrien Rabiot, accostato ad alcuni club inglesi come Arsenal e Newcastle, e di Aaron Ramsey che potrebbe rescindere il contratto coi bianconeri, visti i tanti infortuni che hanno condizionato in maniera determinante la sua esperienza a Torino.