La Juventus sta lavorando in queste settimane per definire il mercato da portare avanti a gennaio. La principale esigenza della società bianconera sembra essere quella inizialmente di alleggerire la rosa, si cercherà quindi di cedere quei giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi ci sarebbero Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il francese potrebbe approdare al Newcastle, che potrebbe offrire circa 15 milioni di euro ai bianconeri. Per il gallese si parla di rescissione consensuale mentre lo svedese piace a Barcellona e Arsenal.

Per quanto riguarda gli acquisti, sembra possibile l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Il preferito per il settore avanzato sarebbe Dusan Vlahovic, la Juventus però lavora anche a delle alternative.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il direttore sportivo Federico Cherubini starebbe valutando l'acquisto di Julian Alvarez, protagonista di una grande stagione fino ad adesso con il River Plate. Ha già segnato 20 gol fra campionato, coppa argentina e Libertadores. Sarebbe pronta un'offerta da 15 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili.

Possibile offerta da 15 milioni più di 10 di bonus per Julian Alvarez

La Juventus potrebbe acquistare Julian Alvarez. La punta del River Plate sarebbe uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato.

Il direttore sportivo Federico Cherubini sarebbe pronto ad offrire 15 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus alcuni dei quali facilmente raggiungibili. Sul 21enne ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società, fra queste Milan, Fiorentina, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. La società bianconera vorrebbe anticipare tutti, a tal riguardo potrebbe essere molto utile David Trezeguet.

A dicembre è prevista l'elezione del nuovo presidente della società argentina. Fra i candidati ci sarebbe Antonio Caselli, che in caso di vittoria potrebbe affidarsi come vice presidente a David Trezeguet. L'ex attaccante francese è stato un riferimento della Juventus per tanti anni oltre a brand ambassador fino a qualche mese fa.

La Juventus è al lavoro per definire anche gli acquisti a centrocampo già a gennaio. La società però deve risolvere anche le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a fine stagione. Se da una parte Cuadrado e Dybala dovrebbero ufficializzare il prolungamento contrattuale nelle prossime settimane, lo stesso non si può dire per Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Tutti giocatori che potrebbero decidere di lasciare la società bianconera a parametro zero a fine stagione.