Ventuno anni, gol a raffica, talento cristallino e un futuro, a detta di molti, brillante. Julian Alvarez è uno degli ultimi talenti esplosi nel campionato argentino e per lui si prospetta un futuro in Europa. La strada dei campioni da quelle parti è segnata proprio dall’approdo nel Vecchio Continente, l’ultimo step per diventare un giocatore di livello mondiale. Alvarez, secondo gli ultimi rumors, potrebbe non aspettere molto, visto che in tanti lo hanno già messo nel mirino.

Il Milan guarda da vicino Julian Alvarez

Di Alvarez impressiona la capacità sottoporta, sono diciassette gol in dicionnove partite in campionato con la maglia del River Plate, unita ad una duttilità rara, non è un caso che abbia anche messo a referto 9 assist.

L’argentino è un attaccante non molto potente, è alto un metro e settanta, ma sa sempre essere al posto giusto oltre ad avere la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco.

Insomma in Argentina è nata è una stella e il Milan sarebbe pronto ad accelerare. Nelle scorse ore il capo scout dei rossoneri Moncada avrebbe lasciato l’Italia per raggiungere il Sudamerica. La missione sarebbe quella di guardare da vicino il giocatore, valutarlo con attenzione e poi provare l’assalto, con la consapevolezza che non sarà facile portarlo alla corte di Pioli come alternativa, per presente e futuro, di Ibrahimovic e Giroud. Il contratto dell'attaccante con il River scade nel dicembre 2022, presto quindi, il presidente del club ha dichiarato ieri di voler rinnovare, ma l'iimpresa non sembra semplice anche perché sul giocatore pende una clausola rescissoria da 20 miloni di euro, che se venisse pagata legherebbe le mani al club sudamericano.

L'Inter e le spagnole sfidano il Milan per Julian Alvarez

Tanti soldi certo, ma non è l’unico ostacolo da superare per il Milan. Sulle tracce dell’attaccante ci sarebbero infatti molte squadre. In Italia l’Inter ha già inviato il vice direttore sportivo Baccin in Argentina e anche la Juventus starebbe seguendo la situazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insidie italiane e non solo, anche in Spagna un giocatore come Alvarez sembra aver fatto breccia nel cuore di parecchia dirigenti.

Il Real Madrid, secondo alcuni rumors, potrebbe pensare di pagare la clausola rescissoria anticipando così la concorrenza per portare il giovane alla corte di Ancelotti. In corsa ci sarebbe anche il Barcellona a cui manca un bomber vero, e poi attenzione anche all’Atletico Madrid.

Simeone da questa estate chiede un centravanti giovane che possa essere alternativa di valore di Suarez. I colchoneros hanno provato in estate il colpo Vlahovic che sembra essere la prima scelta anche per gennaio, ma se il serbo alla fine non dovesse arrivare, la pista Alvarez potrebbe prendere quota.