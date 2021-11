La Juventus è alle prese con diversi problemi fisici. Il primo a rientrare acciaccato a Torino è stato Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino ha rimediato una lesione di basso grado all'ileoopsoas. Adesso per lui serviranno dieci gironi di stop e dopodiché farà nuovi accertamenti. L'altra situazione che preoccupa e non poco i tifosi della Juventus riguarda Paulo Dybala. L'argentino, in queste ore, sta rientrando a Torino. Una volta atterrato in Italia, Dybala verrà valutato dallo staff medico bianconero per capire l'entita del problema al soleo.

Al momento sembra si tratti solo di un'infiammazione e per questo motivo contro la Lazio dovrebbe partire dalla panchina.

Allegri alle prese con diversi infortuni

Massimiliano Allegri, in questi giorni, sta ritrovando i vari nazionali, ma molti di loro sono rientrati con degli acciacchi a cominciare da Federico Bernardeschi. Adesso, il focus è soprattutto su Paulo Dybala e solo nelle prossime ore si capirà definitivamente come sta e se potrà essere a disposizione per la gara contro la Lazio. La sensazione è che la Juventus non correrà nessun rischio con il suo numero 10 e dovrebbe partire dalla panchina. Dunque, nei prossimi giorni, Massimiliano Allegri dovrà decidere chi schierare al fianco di Alvaro Morata.

La buona notizia arriva dal rientro di Moise Kean che si candida per una maglia da titolare. Ma per il tecnico della Juventus c'è anche l'opzione Kaio Jorge. Non è da escludere nemmeno lo spostamento in avanti e Federico Chiesa. Tutte queste decisioni, però, Allegri le prenderà solo a ridosso della partita contro la Lazio.

Mentre mancheranno certamente Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio. Al posto del numero 20 juventino si vedrà certamente Adrien Rabiot che agirà sulla corsia di sinistra. Mentre in difesa al fianco di Leonardo Bonucci ci sarà Matthijs De Ligt. Per il resto, invece, restano alcuni dubbi in particolare a centrocampo.

Intanto è stata presentata la serie All or Nothing: Juventus

In queste ore, la Juventus non sta pensando solo al campo poiché è stata presentata la serie Amazon Original che avrà per protagonista la Vecchia Signora. Lo show All or Nothing: Juventus andrà in onda dal 25 novembre su Amazon Prime. I tifosi juventini avranno la possibilità di vedere gli aspetti più intimi dei giocatori della Juventus e vedranno anche cosa succede negli spogliatoi. Di questo show ne ha parlato anche il vice presidente bianconero Pavel Nedved: "Non è semplice raccontare una stagione di calcio completa, è sempre piena di emozioni". Ma il numero 2 juventino non ha parlato solo di "All or Nothing" ma si è soffermato anche sugli obiettivi della squadra per questa stagione: "La Juve è nata per vincere".