Il Milan è senza ombra di dubbio tra le squadre protagoniste di questa prima parte di campionato. I rossoneri guidati da Stefano Pioli, infatti, dopo 12 partite in campionato sono ancora imbattuti, avendo ottenuto dieci vittorie e due pareggi. Un ruolino di marcia senz'altro invidiabile, che permette ai rossoneri di guidare la classifica in compagnia del Napoli. Ma se nell'ambiente squadra vi è una ritrovata serenità, non si può dire lo stesso per quanto riguarda l'assetto societario, con la dirigenza del Diavolo alle prese con la spinosa questione dei rinnovi contrattuali.

Oltre a Kessié, che sembra poco intenzionato a firmare con il Milan, a tenere banco in queste ultime ore c'è anche la questione relativa ad Alessio Romagnoli.

La parabola discendente di Romagnoli, da capitano a riserva

Fino a qualche stagione fa, il futuro di Alessio Romagnoli sembrava essere assolutamente legato ai colori rossoneri. Il giocatore, fino allo scorso anno, era uno dei punti fermi della rosa: titolare fisso e capitano del Milan. A metà della scorsa stagione, però, la gerarchia è sembrata cambiare, con il giocatore che ha perso la propria titolarità a vantaggio di Tomori, protagonista nel frattempo di prestazioni sempre più convincenti. Da quel momento, qualcosa sembra essersi rotto nei rapporti tra il giocatore e il club, con Stefano Pioli che spesso lo ha fatto partire dalla panchina anche in questa prima parte di stagione.

A complicare ulteriormente lo scenario potrebbe anche essere il procuratore di Romagnoli, cioè Mino Raiola. Quest'ultimo, negli ultimi mesi, è stato personaggio di primo piano nelle vicende rossonere, con uno dei suoi assistiti (Donnarumma) che ha lasciato Milanello rifiutando il rinnovo di contratto. Non stupirebbe, dunque, se tra Raiola e la dirigenza del Milan non vi fossero dei rapporti proprio idilliaci.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mino Raiola non si sbilancia sul futuro di Romagnoli

Proprio Raiola ha commentato gli ultimi sviluppi sulla trattativa tra il club e l'entourage del calciatore. Nelle ultime ore, infatti, si è tenuta a Roma l'assemblea Iafa (Italian Association Football Agent); al termine di questa, il procuratore ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Raiola, in particolare, non si è voluto sbilanciare, ricordando come il Calciomercato "si faccia a maggio" e glissando con un "non lo so, vedremo" a chi gli domandava se Romagnoli rinnoverà o meno con i rossoneri. L'agente ha infine voluto commentare anche la situazione di Donnarumma al Psg, alle prese con il dualismo con Keylor Navas: a tal proposito, Raiola ha sottolineato il bisogno di "pazienza", affermando come la situazione si possa risolvere "solo con il dialogo".