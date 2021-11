La Salernitana è in vendita dall'estate, dopo che è stata promossa in Serie A e Claudio Lotito è stato obbligato a cedere le quote in quanto possessore già di un altro club della medesima categoria (la Lazio). In estate erano arrivate diverse offerte, ma sempre erano state ritenute inadeguate dai due trustee incaricati per cedere il club, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli.

Arrivata offerta ufficiale per comprare la Salernitana

Poco fa, il Corriere dello Sport ha lanciato la notizia: non ci sono fonti ufficiali, ma entro la mezzanotte di ieri, lunedì 22 novembre, sarebbe arrivata un'offerta ufficiale per l'acquisto della Salernitana.

"Nella tarda serata di ieri è arrivata almeno una offerta nella casella di posta elettronica del trust Salernitana 2021", riporta il quotidiano sportivo on line.

Non è chiaro, però, se si è trattato di un'unica offerta o gli acquirenti sono più di uno. Pare che in mattinata sia già iniziata la fase di valutazione: si capirà se l'offerta è ritenuta congrua dai trustee. In caso di più offerte congrue, si procederà ad una vera e propria asta di acquisto, con l'offerta più alta come prezzo basa e rialzo dell'asta all'1%.

La Salernitana in campionato: salvezza difficile

La Salernitana in questo momento è ultima in classifica in Serie A e sta lottando per una salvezza che appare molto complessa. Infatti, i granata si trovano nell'ultima posizione della classifica di Serie A,con 7 punti a pari merito con il Cagliari.

Al momento, la zona salvezza è a 4 punti, infatti lo Spezia ha 11 punti in classifica e ad oggi sarebbe salvo.

Negli ultimi 5 turni, la Salernitana ha racimolato soltanto 3 punti, frutto della vittoria sul Venezia, poi quattro sconfitte consecutive. Preoccupa soprattutto la difficoltà realizzativa: la squadra di mister Colantuono al momento è quella che ha segnato di meno in tutta la Serie A, solo 10 gol realizzati in 13 gare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla luce di ciò, appare fondamentale la prossima sfida di campionato, quando la Salernitana affronterà il Cagliari, una vera e propria sfida salvezza importantissima per il prosieguo del campionato.

Il prossimo turno di Serie A

Rimanendo in ottica salvezza, nel prossimo turno la Sampdoria giocherà contro l'Hellas Verona, mentre il Genoa giocherà contro l'Udinese in trasferta.

Come detto, la Salernitana sarà impegnata con il Cagliari nella sfida tra ultimo e penultimo.

Lo Spezia, attualmente a 11 punti, giocherà contro il Bologna che al momento è fuori dalla zona calda della classifica. Sfida molto difficile per il Venezia che ospiterà l'Inter di mister Inzaghi. L'Empoli giocherà il derby in casa contro la Fiorentina, rivitalizzata da una netta vittoria sul Milan.