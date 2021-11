La Juventus contro il Verona ha toccato probabilmente il fondo in questo inizio stagione. Pesa sicuramente la sconfitta per 2-1 al Bentegodi ma soprattutto il modo in cui è arrivata. Una squadra completamente passiva nel primo tempo ha subito le offensive dei veneti, che hanno chiuso il primo tempo sul 2-0. Si è vista poi la reazione nel secondo, che ha portato al gol di McKennie, che non è bastato per pareggiare il match. Tante le critiche che hanno riguardato il tecnico Massimiliano Allegri ma anche i giocatori, su tutti Alvaro Morata. La punta spagnola sembra avere ancor più difficoltà rispetto all'anno scorso, quando nella prima parte della stagione fu molto più incisivo dal punto di vista realizzativo.

In queste prime partite fra campionato e Champions League ha segnato appena tre gol, poco se si considera che è la punta titolare della Juventus. A criticare in maniera decisa la punta spagnola è stato anche il giornalista sportivo Vittorio Oreggia: 'Non tiene un pallone'.

'Morata non tiene un pallone'

"Alvaro Morata non tiene un pallone pensarlo centravanti titolare della Juventus fa capire tante cose. Dieci milioni a stagione il costo del prestito una rapina resa legale da chi lo accetta". Questo il post di Vittorio Oreggia sul suo account di Twitter. Il giornalista sportivo ha sottolineato quindi come la punta spagnola abbia evidenti difficoltà a tenere il pallone nel settore avanzato, non agevolando il gioco offensivo.

Secondo il giornalista i 10 milioni di euro pagati dalla società bianconera per il prestito della punta sono troppi anche in considerazione del valore dimostrato in questo inizio di stagione. A confermare le parole di Oreggia anche i pochi gol realizzato dalla punta, solo tre fra campionato e Champions League. Rispondendo ad un utente che aveva commentato il suo post il giornalista sportivo ha aggiunto: "Morata in due stagioni è costato 20 milioni di affitto non di cartellino.

È un buon panchinaro non può fare il titolare della Juventus. Parlano i numeri. Quello con la maglia numero 7 (Cristiano Ronaldo) ne faceva almeno 30 a stagione". Tanti tifosi bianconeri hanno sottolineato come la squadra abbia bisogno di una punta che garantisca gol anche in considerazione del fatto che la scorsa stagione c'era Cristiano Ronaldo. Per questo potrebbe arrivare già a gennaio un investimento nel settore avanzato. Il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.