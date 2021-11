La Juventus è attesa da due mesi importanti prima del mercato di gennaio. In questo fine mese di novembre e a dicembre proverà a recuperare punti in campionato, con Milan e Napoli prime attualmente distanti 13 punti. I bianconeri hanno il vantaggio rispetto alle squadre impegnate nelle competizioni europee di essersi già qualificata agli ottavi di Champions League con due partite, per questo potrebbe fare un po' di turnover sia contro il Chelsea che contro il Malmoe. Intanto però la società bianconera è al lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi importanti per gennaio.

Si valutano però anche gli acquisti che potrebbero essere definiti nel prossimo Calciomercato estivo. Fra i giocatori seguiti ci sono diversi parametri zero che potrebbero migliorare molto la rosa bianconera. Fra questi spiccano Paul Pogba, Andreas Christensen e Antonio Rudiger.

La Juventus però valuta anche giocatori giovani, in particolar modo italiani. Fra quelli più interessanti che si sta mettendo in evidenza nel campionato di Serie B con il Pisa c'è sicuramente Lorenzo Lucca, punta della nazionale under 21 italiana. La società bianconera sarebbe in vantaggio per l'acquisto del 21enne.

Possibile acquisto di Lucca durante il prossimo calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe in vantaggio per l'acquisto di Lorenzo Lucca.

Arriverebbe nel prossimo calciomercato estivo. La punta del Pisa è uno dei giovani che sta dimostrando di essere un giocatore importante anche nella nazionale under 21 italiana. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche di altre società ma quella bianconera potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti professionali con il direttore sportivo del Pisa Claudio Chiellini, fratello di Giorgio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attuale dirigente toscano infatti ha già lavorato nella Juventus come dirigente dell'under 23. La valutazione di mercato di Lucca è di circa 10 milioni di euro ma se dovesse continuare a disputare prestazioni importanti nei prossimi mesi il prezzo potrebbe incrementare.

Il mercato della Juventus

Lorenzo Lucca potrebbe essere la quinta punta della della Juventus per la prossima stagione. Il settore avanzato bianconero dal 2021-2022 potrebbe essere formato da Paulo Dybala, Kaio Jorge, Lorenzo Lucca, Moise Kean e Vlahovic.

Potrebbe infatti non essere riscattato Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid fino a giugno. Al posto dello spagnolo potrebbe arrivare la punta della Fiorentina, valutato circa 60 milioni di euro. Se così sarà la Juventus avrebbe il settore avanzato con età anagrafica minore della Serie A. Si tratta infatti di giocatori ventenni, ad eccezione dell'argentino che ha recentemente compiuto 28 anni.