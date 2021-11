La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro la Lazio che porta la distanza dal primo posto di Milan e Napoli a 11 punti. Sia i rossoneri che i campani infatti hanno subito una sconfitta rispettivamente contro la Fiorentina e l'Inter. Nel match contro la squadra di Sarri i bianconeri hanno dimostrato equilibrio, compattezza e qualità nel settore avanzato, anche se sono stati molti gli errori dal punto di vista realizzativo. Non è stato protagonista del match Paulo Dybala, che aveva subito un problema muscolare in nazionale e che Allegri ha deciso di non rischiare.

L'argentino è stato convocato però per il match di Champions League contro il Chelsea anche se ha sottolineato di non sapere se è nella condizione di dare un contributo alla squadra. Potrebbe giocare titolare invece nel match di campionato contro l'Atalanta previsto sabato 27 novembre alle ore 18. Nelle prossime settimane intanto è atteso a Torino il suo agente sportivo Jorge Antun per l'atteso prolungamento contrattuale. Dovrebbe rinnovare il contratto fino a giugno 2026 andando a guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, non sarebbe così scontata la permanenza dell'argentino nei prossimi mesi alla Juventus. La società bianconera starebbe valutando uno scambio di mercato che lo potrebbe riguardare.

Dall'altra parte ci sarebbe l'ex Inter Icardi.

Possibile scambio di mercato fra Icardi e Dybala

La Juventus potrebbe rinnovare il contratto di Paulo Dybala e successivamente cederlo. La società bianconera infatti potrebbe cercare di monetizzare o eventualmente utilizzare l'argentino per rinforzare il settore avanzato. A tal riguardo si parla di un possibile scambio di mercato che porterebbe Dybala al Paris Saint Germain e Mauro Icardi alla Juventus.

Uno scambio che si definirebbe alla pari, che sarebbe gradito in particolare modo all'attuale punta della società francese, che vorrebbe fare una nuova esperienza professionale. La società bianconera starebbe valutando la partenza di Dybala anche per i continui infortuni muscolari che lo stanno riguardando e che ne stanno condizionando l'impiego.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di una possibile partenza di Paulo Dybala non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. Sembra infatti difficile che la società bianconera ceda l'argentino, considerato un riferimento non solo tecnico ma anche commerciale. Dybala è uno degli atleti più influenti sui social al mondo, non di poco conto in una realtà attuale in cui i social network sono uno strumento di comunicazione e marketing molto utilizzato dalle aziende e dalle società di calcio.