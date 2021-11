La Juventus in questo inizio di campionato sta avendo diverse difficoltà non solo nell'impostazione di gioco ma anche dal punto di vista realizzativo. Si sente l'assenza di Cristiano Ronaldo, che solo la scorsa stagione in bianconero ha segnato 30 gol. L'acquisto di Moise Kean non è servito a risolvere i problemi in zona gol, non è un caso che la Juventus nelle prime undici partite in campionato abbia segnato appena 15 gol. Per questo a gennaio potrebbe arrivare una punta per rinforzare il settore avanzato. Difficile possa essere Dusan Vlahovic, semplicemente perché la Juventus dovrebbe investire una somma importante per convincere la Fiorentina a lasciarlo partire.

Potrebbe essere un acquisto del prossimo Calciomercato estivo. A gennaio invece potrebbe arrivare un rinforzo a prezzo vantaggioso, evitando possibilmente di investire sul cartellino.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto in prestito della punta del Real Madrid Luka Jovic, attualmente riserva nella società spagnola.

La punta Jovic possibile acquisto in prestito a gennaio

La Juventus potrebbe acquistare in prestito la punta Luka Jovic dal Real Madrid a gennaio. Sarebbe la punta serba il possibile rinforzo per il settore avanzato della società bianconera, per provare a risolvere i problemi dal punto di vista realizzativo. Jovic sarebbe un giocatore diverso rispetto alle punte attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri.

Garantirebbe fisicità e gol alla Juventus, come dimostrato soprattutto nelle sue stagioni all'Eintracht Francoforte. Meno evidente invece l'impatto al Real Madrid, considerando anche la forza del settore avanzato spagnolo formato da giocatori come Benzema, Vinicius e Rodrygo. Per questo un suo addio potrebbe essere vantaggioso per tutti, il Real Madrid lo valorizzerebbe, la Juventus avrebbe un rinforzo importante e il giocatore avrebbe più possibilità di giocare titolare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi investire nel settore avanzato ma anche a centrocampo. Se Luka Jovic potrebbe essere un giocatore ideale dal punto di vista economico e tecnico, lo stesso si può dire per Axel Witsel. Il centrocampista del Borussia Dortmund è in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

Difficile invece l'acquisto di Aurelien Tchouameni, considerando i 40 milioni di euro come prezzo di mercato del centrocampista francese del Monaco. Negli ultimi giorni si parla di un approdo anticipato nella società bianconera di Nicolò Rovella, riferimento del Genoa e della nazionale under 21 italiana.