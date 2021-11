Il Paris Saint Germain nella sua recente storia ha sempre valorizzato diversi talenti del suo settore giovanile. Nelle ultime stagioni la società francese ha infatti 'cresciuto' giocatori come Kimpembe, diventato un difensore di riferimento non solo della squadra di Pochettino ma anche della nazionale del commissario tecnico Didier Deschamps. Nelle ultime stagioni però si sta mettendo in evidenza nel campionato tedesco un altro giovane giocatore cresciuto nel Paris Saint Germain. Ci si riferisce al trequartista Christopher Nkunku, il classe 1997 sta dimostrando tutte le sue qualità al Lipsia.

In questa stagione ha già segnato cinque gol ed ha fornito altrettanti assist ai compagni in undici partite disputate nel campionato tedesco. Anche in Champions League ha dato il suo contributo, in quattro partite ha segnato cinque gol e fornito un assist decisivo ad un suo compagno. A queste statistiche bisogna aggiungere un gol ed un assist in due partite disputate nella Coppa di Germania. Secondo la stampa tedesca il trequartista tedesco piace molto alla Juventus.

Il francese Nkunku sarebbe seguito dalla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi tedeschi la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Christopher Nkunku. Il trequartista francese si sta mettendo in evidenza in questo inizio stagione ed ha già segnato 11 gol in 17 partite fra campionato, Coppa di Germania e Champions League.

Arrivato nel 2019 dal Paris Saint Germain, è ormai un giocatore importante per il Lipsia. Non è un caso che abbia attirato l'interesse di diverse società europee, fra queste anche quello della Juventus. Di certo non sarà semplice acquistarlo dal Lipsia perché la società tedesca non ha bisogno di cedere. Inoltre la valutazione di mercato di Nkunku è di 47 milioni di euro, un prezzo che attualmente la società bianconera investirebbe nell'eventualità su una punta che migliorerebbe la squadra dal punto di vista realizzativo.

Non è un caso si parli molto del possibile arrivo a gennaio del giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Nkunku per la prossima stagione. A gennaio invece ci si attendono altri investimenti, nel settore avanzato ma anche centrocampo. Si èe parlato dell'interesse concreto della società bianconera per Dusan Vlahovic, per la mediana invece si valutano diversi giocatori.

Piace molto ad Allegri Axel Witsel, che però nel 2022 compirà 33 anni. La Juventus preferirebbe invece investire su giovani di qualità, come ha dimostrato nel recente Calciomercato estivo con gli arrivi di Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean. Per questo si valuta l'acquisto di Denis Zakaria, ma potrebbe anticipare l'arrivo alla Juventus Nicolò Rovella, in prestito al Genoa fino a fine stagione.