La nona giornata di campionato di Serie A è probabilmente una delle più attese di questo inizio di stagione. Già in quella precedente si sono sfidare Lazio-Inter e Juventus-Roma, in questi giorni spiccano invece Roma-Napoli domenica 24 ottobre alle ore 18:00 e Inter-Juventus alle ore 20:45. I nerazzurri proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta non senza polemiche subita contro la Lazio. C'è stato molto clamore mediatico anche nel match fra Juventus-Roma in riferimento al mancato vantaggio per il gol di Abraham, con Orsato che ha sanzionato appena prima il rigore a favore della Roma.

L'Inter è reduce però, dalla vittoria in Champions League contro lo Sheriff, molto importante per il morale. Inzaghi si affiderà alla miglior formazione possibile, con Vidal che dovrebbe essere preferito a Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda la Juventus, anche Allegri schiererà la formazione migliore. Dovrebbe recuperare Dybala ma difficilmente partirà titolare, l'argentino potrebbe essere schierato nel secondo tempo.

Il tecnico dell'Inter Inzaghi dovrebbe schierare Dzeko e Lautaro Martinez come punte

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Handanovic in porta. Difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Centrocampo a cinque con Darmian che potrebbe essere preferito a Dumfries, Brozovic dovrebbe giocare davanti alla difesa supportato dalle due mezzali Barella e Vidal.

Sulla fascia sinistra invece dovrebbe essere schierato Ivan Perisic. Edin Dzeko e Lautaro Martinez dovrebbero essere le punte titolari. Possibile recupero di Hakan Calhanoglu, che dovrebbe iniziare dalla panchina.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Bernardeschi, Morata e Chiesa

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare gran parte della formazione che ha giocato titolare contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League.

Le uniche novità rispetto alla vittoria per 1 a 0 in Russia potrebbero essere l'inserimento come titolari di Danilo come terzino destro, di Chiellini in difesa e di Cuadrado a centrocampo sulla fascia destra. Szczesny in porta, Danilo terzino destro, centrali Bonucci e Chiellini e Alex Sandro terzino sinistro. Centrocampo a quattro con Cuadrado sulla fascia destra, Bentancur e Locatelli centrali e Bernardeschi sulla fascia sinistra.

Morata e Chiesa dovrebbe giocare nel ruolo di punta. Dybala dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

Le probabili formazioni di Inter e Juventus

Inter (3-5-2): Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic - Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi - Morata, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.