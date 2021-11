La Juventus potrebbe essere una delle società più attive del mercato di gennaio. La società bianconera infatti potrebbe concretizzare diverse cessioni: si valutano le partenze di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Partenze che alleggerirebbero il monte ingaggi e che agevolerebbero anche gli investimenti. Potrebbero infatti arrivare un centrocampista e una punta per rinforzare una rosa che ha dimostrato diverse problematiche nel gioco e dal punto di vista realizzativo. Si lavora però anche in previsione prossima stagione: la società bianconera dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero.

Fra i giocatori in scadenza che piacciono alla Juventus ci sarebbero due assistiti di Mino Raiola. L'agente sportivo è stato intervistato di recente e ha parlato di diversi argomenti, fra cui anche del possibile arrivo di Pogba alla società bianconera. L'approdo del francese a Torino lo ha definito come sogno di mercato, ma che bisogna vedere se potrà diventare realtà. Ha voluto posticipare ogni discorso di mercato riferito a de Ligt e Romagnoli, sottolineando che il loro futuro professionale sarà deciso a maggio.

Mino Raiola ha parlato del futuro professionale di Paul Pogba

"Sognare è gratis, chi non sogna è morto. Io i sogni non li proibisco a nessuno, li faccio anche io ogni giorno quindi sogniamo pure, fa bene.

Poi vediamo se questi diventano realtà". Queste le dichiarazioni di Mino Raiola in riferimento al possibile approdo di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con il Manchester United e secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra le società che potrebbero ingaggiarlo ci sarebbero anche i bianconeri.

L'agente sportivo ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, attualmente non considerato un titolare dal tecnico del Paris Saint Germain Pochettino. A tal riguardo ha sottolineato: "Ci vuole un po' di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano". In merito invece a de Ligt ha invece aggiunto: "Futuro alla Juve?

Questa intervista dovremmo farla a maggio, non a novembre". Stessa risposta ha voluto dare in merito a Alessio Romagnoli e Henrikh Mkhitaryan, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione rispettivamente con il Milan e con la Roma.

Il possibile mercato della Juventus

Il centrocampista Paul Pogba potrebbe essere uno dei giocatori gestiti da Raiola che potrebbero trasferirsi alla Juventus. La società bianconera però, valuta anche altri centrocampisti già per gennaio. Si parla infatti di un possibile interesse per Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Per il settore avanzato la società bianconera segue Dusan Vlahovic della Fiorentina, l'alternativa è la punta del River Plate Julian Alvarez, valutato circa 20 milioni di euro.