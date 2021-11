La Juventus è attesa da settimane importanti in campionato. Ottenuta la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la squadra bianconera dovrà cercare di recuperare punti a Milan e Napoli, prime in classifica a +13 dai bianconeri.

Intanto per il Calciomercato di gennaio si parla del possibile arrivo di un centrocampista e di una punta. La società bianconera però è al lavoro anche in previsione della prossima stagione e potrebbe tornare a "pescare" al mercato dei parametri zero. Gli ultimi acquisti a titolo gratuito risalgono oramai all'estate 2019, quando i bianconeri ingaggiarono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Per quanto riguarda giugno prossimo la società bianconera starebbe valutando l'ingaggio di Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta e della nazionale svizzera.

Possibile l'ingaggio a parametro zero di Freuler la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare Remo Freuler a parametro zero la prossima stagione.

Il centrocampista svizzero è in scadenza di contratto con l'Atalanta e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società bergamasca. Sarebbe un innesto utile per la Juve perché già conosce il campionato italiano e si integrerebbe molto bene in un'eventuale 4-2-3-1 bianconero.

Comunque Freuler non è l'unico giocatore seguito per la mediana: la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. La società bianconera sarebbe in vantaggio sul Real Madrid per il centrocampista francese. In tale caso peraltro la Juventus usufruirebbe del Decreto Crescita: tale disposizione governativa garantisce un tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe però anche perdere diversi dei propri attuali giocatori a parametro zero la prossima stagione. Ci sono infatti tre elementi che vanno in scadenza a giugno e per i quali non si è ancora parlato di prolungamento contrattuale. Ci si riferisce a Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi.

Diversa è invece la situazione di Juan Cuadrado e Paulo Dybala che nelle prossime settimane potrebbero ufficializzare il rinnovo di contratto con la società bianconera. Il colombiano dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva, mentre l'argentino potrebbe legarsi al club piemontese fino a giugno 2026 con un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione.