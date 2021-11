La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. I bianconeri stanno deludendo in questo inizio di stagione e dopo la sconfitta pesante contro il Chelsea ne hanno rimediata un'altra contro l'Atalanta in campionato. Il quarto posto attualmente è distante sette punti e sarà necessario raccogliere più punti possibili nelle partite fino alla pausa delle festività natalizie. La società bianconera però, cercherà di aiutare il tecnico Massimiliano Allegri rinforzando la rosa con giocatori ideali per il tecnico toscano. A tal riguardo si valutano acquisti a centrocampo e nel settore avanzato.

Sarà però importante anche alleggerire la rosa. Potrebbero partire Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey. A proposito del gallese, il centrocampista potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare ad altri giocatori. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il gallese potrebbe trasferirsi al Fulham al posto di Mitrovic, punta della nazionale serba protagonista di un grande inizio di stagione. Oltre ad aver contribuito alla qualificazione ai mondiali in Qatar per la sua nazionale, ha già segnato più di 20 gol nella società inglese portandola al primo posto nel campionato di Serie B inglese.

La punta Mitrovic possibile acquisto: Ramsey potrebbe essere la contropartita tecnica

La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Aaron Ramsey al Fulham per arrivare ad Aleksandar Mitrovic. La punta della nazionale serba sarebbe l'alternativa a Dusan Vlahovic, che difficilmente lascerà la Fiorentina a gennaio. La società bianconera potrebbe provare ad acquistare il 21enne a giugno, anche perché la sua valutazione di mercato sarà minore rispetto a quella attuale.

Ritornando a Mitrovic, in questa stagione si sta dimostrando molto bravo dal punto di vista realizzativo e per caratteristiche tecniche sarebbe il giocatore ideale da far giocare con Morata e Dybala. È extracomunitario, per questo la Juventus potrebbe lasciar partire Arthur Melo per agevolare il suo arrivo. Il problema di fondo è che difficilmente Ramsey accetterà una cessione nel campionato di Serie B inglese, per quanto il Fulham sia primo in Inghilterra.

Inoltre i londinesi potrebbero non riuscire a garantire i sette milioni di euro a stagione che attualmente guadagna in bianconero.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando anche un rinforzo importante a centrocampo per il mercato di gennaio. Sono tre i giocatori che piacciono, tutti in scadenza di contratto a fine stagione. Ci si riferisce ad Axel Witsel, Boubacar Kamara e Denis Zakaria. Il preferito sembra essere il centrocampista del Borussia Monchengladbach e della nazionale svizzera.