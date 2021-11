La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. La società bianconera infatti starebbe lavorando a diverse cessioni che dovrebbero servire non solo per alleggerire il monte ingaggi ma anche per ricavare una somma importante da investire sul mercato. Le principali esigenze sembrano riguardare centrocampo e settore avanzato, le problematiche principali in questo inizio di stagione hanno riguardato e stanno riguardando l'impostazione di gioco e i pochi gol realizzati. In 13 partite di campionato sono stati appena 18 i gol, le prime in classifica hanno segnato dieci gol di più dei bianconeri.

Ci si attende quindi un acquisto importante a centrocampo, fra i giocatori valutati dalla società bianconera ci sono Axel Witsel e Denis Zakaria. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che difficilmente però la Fiorentina cederà a gennaio. Si è parlato in questi giorni anche del possibile arrivo di Julian Alvarez, sul quale però ci sarebbero diverse società interessate. Nelle ultime però secondo alcune indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando su un altro rinforzo come punta.

Ci si riferisce ad Aleksandar Mitrovic, giocatore del Fulham.

La punta Mitrovic possibile acquisto della Juventus

La Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare la punta del Fulham Aleksandar Mitrovic.

Il giocatore serbo dopo stagioni deludenti sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. Grazie anche al suo contributo che la nazionale serba si è qualificata per i mondiali in Qatar battendo nel girone il Portogallo. Il classe 1994 ad inizio carriera professionale era considerato uno dei giovani più qualitativi del calcio europeo.

Dopo essere cresciuto nel Partizan Belgrado si è trasferito all'Anderlecht per poi approdare nel 2015 nel Newcastle e poi al Fulham. Da diverse stagioni. gioca nella società inglese ma è nel campionato di Serie B inglese che la punta serbo incide maggiormente dal punto di vista realizzativo. Dopo la retrocessione nella scorsa stagione, il Fulham è primo in classifica anche grazie alle prestazioni di Mitrovic.

In 18 partite ha realizzato 21 gol e fornito 5 assist decisivi ai suoi compagni. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza

La Juventus nelle prossime settimane dovrà dedicarsi anche alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Se Cuadrado e Dybala a breve ufficializzeranno il prolungamento contrattuale, non ci sono novità in merito a Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi, che hanno un contratto con la società bianconera fino a fine stagione.