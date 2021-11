La Juventus dopo la vittoria in campionato contro la Lazio è pronta ad affrontare le prossime partite. Dopo il match contro il Chelsea in Champions League è attesa dal match impegnativo contro l'Atalanta. Le restanti partite prima della pausa per le festività natalizie sembrano abbordabili anche se in questa stagione la Juventus ha avuto difficoltà soprattutto con le squadre di metà classifica. Intanto si lavora anche in previsione del mercato di gennaio, con la società che potrebbe effettuare alcune cessioni e successivamente rinforzare centrocampo e settore avanzato.

I principali investimenti però potrebbero essere effettuati durante il prossimo Calciomercato estivo. Si parla del possibile acquisto di una punta, soprattutto se dovesse non essere riscattato il cartellino di Alvaro Morata. Sull'argomento ha parlato l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi. L'ex dirigente bianconero ha sottolineato che secondo le indiscrezioni di mercato in suo possesso lo spagnolo non sarà riscattato dalla Juventus a fine stagione. Moggi ha aggiunto però che molto dipenderà anche delle prestazioni che lo spagnolo fornirà in questa stagione.

La punta Morata potrebbe ritornare all'Atletico Madrid a fine stagione

"Un uccellino mi ha svelato il futuro dell’attuale attaccante della Juventus, Alvaro Morata".

Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in una recente intervista. L'ex dirigente bianconero ha poi aggiunto: "Secondo le mie informazioni lo spagnolo ritornerà in Spagna". Come è noto infatti Morata è arrivato alla Juventus in prestito con diritto di riscatto nell'estate 2020. Prestito oneroso da 10 milioni più diritto di riscatto a 45 milioni nell'estate 2021.

La Juventus però ha potuto rinnovare il prestito di un'altra stagione con l'Atletico Madrid pagando ulteriori 10 milioni di euro e posticipando l'eventuale riscatto a 35 milioni di euro a giugno 2021. In questo inizio stagione però il contributo dello spagnolo dal punto di vista realizzativo non è stato ideale. Per questo la Juventus potrebbe evitare di spendere ulteriori 35 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo del suo cartellino. Moggi ha poi aggiunto: "Dipenderà anche dalla stagione dell’attaccante, dal suo rendimento in questa annata calcistica".

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio. Si valutano infatti alcune cessioni importanti, su tutte quelle di Ramsey, Rabiot e Kulusevski. Per il gallese si parla di una possibile rescissione consensuale, il francese potrebbe invece trasferirsi al Newcastle. Lo svedese invece piace all'Arsenal, che potrebbe presentare un'offerta importante per il cartellino del centrocampista.