Dopo la vittoria contro la Lazio per due a zero, la Juventus deve pensare alla sfida di Champions League con il Chelsea. Massimiliano Allegri recupera Dybala per la panchina. Non saranno a disposizione Bernardeschi e Danilo, quest'ultimo fuori per 8 settimane

Allegri recupera Dybala per la panchina in attacco contro il Chelsea spazio a Chiesa-Morata-Kean

Non c'è tempo per festeggiare la vittoria contro la Lazio in campionato per la Juventus, il 23 novembre infatti bisogna giocare la quinta giornata della Champions League a Londra con il Chelsea. Gli uomini di Allegri hanno già ottenuto la qualificazione agli ottavi, ma vogliono vincere per arrivare primi nel girone.

Il morale della squadra è ottimo, ed è proprio la modalità giusta per proseguire al meglio la stagione. In avanti toccherà al tridente composto da Chiesa, Morata e Kean: quest'ultimo nei minuti giocati contro la Lazio è apparso in ottime condizioni fisiche. Sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Alex Sandro, Danilo ha avuto un problema muscolare e dovrebbe stare fermo per almeno otto settimane come riferito dal sito ufficiale della Juventus. Da valutare ancora Chiellini, non saranno disponibili invece Bernardeschi, De Sciglio, Danilo e Ramsey. A centrocampo spazio a Locatelli, con Bentancur e McKennie. Ecco come potrebbe schierarsi la Juventus contro li Chelsea

Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Rabiot, McKennie, Chiesa, Morata, Kean.

Contro il Chelsea gara decisiva per il primo posto del girone, il match si potrà vedere su Canale 5

La partita del 23 novembre contro il Chelsea sarà una sfida molto importante per la Juventus, nonostante la qualificazione agli ottavi già ottenuta, servono i tre punti per il primato del girone.

La partita tra il Chelsea di Tuchel e la Juventus di Massimiliano Allegri si potrà vedere un chiaro su Canale 5 martedì 23 novembre alle ore 20:45.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci saranno collegamenti dallo stadio dove potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti, nel post match verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola. Il Chelsea non avrà a disposizione Lukaku, l'attaccante belga è reduce dal un lungo infortunio. Non sarà del match neppure Timo Werner, anche lui infortunato.

I protagonisti della sfida potrebbero essere Chiesa è Kean da una parte e Jorginho con Ziyech dall'altra. Attenzione anche a Cuadrado e Kante, possibili marcatori a sorpresa.