Nel match di Serie A giocato nel tardo pomeriggio di questo sabato 20 novembre la Juventus espugna l'Olimpico di Roma contro la Lazio. Finisce 2-0 per i bianconeri. Decisivi due rigori segnati da Leonardo Bonucci, che regalano tre punti importantissimi per la risalita in classifica alla squadra di Allegri.

Primo tempo: dominio Lazio ma la sblocca la Juventus, infortunio per Danilo

Serviva continuità in casa Juventus, dopo la vittoria contro la Fiorentina nell'ultima partita prima della sosta delle nazionali. Inoltre era la prima gara da ex per Maurizio Sarri, esonerato nell'estate 2020 dai bianconeri nonostante avesse appena vinto uno scudetto.

Nel primo tempo la gara la gestisce la Lazio, che però fa un possesso palla piuttosto sterile. Al 15° minuto Danilo è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare: al suo posto entra Kulusevski.

Poi un intervento su Morata in area, al 23° minuto, causa il calcio di rigore che Bonucci trasforma senza problemi. La reazione dei padroni di casa non arriva e Szczesny non deve compiere particolari interventi. Si va al riposo sullo 0-1.

Secondo tempo: ancora Bonucci, doppietta per il difensore su rigore

Nella ripresa la situazione non cambia, con la Lazio padrona del possesso palla, ma mai davvero pericolosa. Sarri cerca di cambiare qualcosa ma senza successo.

I bianconeri raddoppiano all'83° minuto, Chiesa si defila sulla fascia destra cercando di superare Reina, quest' ultimo lo abbatte nettamente in area procurando il secondo calcio di rigore.

Si presenta sul dischetto ancora Bonucci, che segna la rete del definitivo 2-0.

I top e flop della Juventus

In casa bianconera ottime prestazioni da parte di Chiesa, Rabiot, De Ligt, Bonucci e Cuadrado, da rivedere invece le prove di McKennie e Pellegrini. Sottotono ancora una volta Alvaro Morata: lo spagnolo non ha inciso molto ed è parso ancora a corto di energie.

Appena entrato, invece, Moise Kean ha fatto vedere subito buone cose.

Si è sentita l'assenza di Ciro Immobile in casa Lazio: la squadra biancoceleste ha tenuto spesso il possesso della palla, ma non ha creato quasi mai delle vere occasioni da rete.

Quelli conquistati all'Olimpico sono tre punti pesanti per gli uomini di Massimiliano Allegri, che raggiungono in classifica proprio la Lazio.

Adesso per la Juventus arriva la Champions League: c'è la sfida contro il Chelsea, con la qualificazione agli ottavi già ottenuta ma con un primo posto da conquistare che significherebbe poi essere testa di serie al sorteggio degli ottavi di finale.