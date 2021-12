La Juventus nelle ultime stagioni è stata la protagonista indiscussa del campionato italiano. Nove scudetti su dieci vinti dai bianconeri, l'ultimo vinto nella stagione 2019-2020 con Maurizio Sari tecnico. La scorsa stagione è stata l'Inter a conquistare lo scudetto, il 19° della sua storia. Un successo importante non solo per motivi sportivi ma anche perché ha dato molta autostima alla rosa nerazzurra. Non è un caso che dopo l'addio di Antonio Conte l'Inter si sta dimostrando una delle più forti, se non la squadra più forte del campionato anche in questa stagione.

Attualmente è prima davanti a Milan, Atalanta e Napoli. La distanza dalla seconda in classifica potrebbe incrementare nella 18^ giornata di campionato, i rossoneri sfidano il Napoli mentre i nerazzurri giocano contro la Salernitana.

Protagonista della scorsa stagione è stato sicuramente Antonio Conte, ex tecnico dell'Inter che in due stagioni ha costruito una rosa importante. L'addio in estate ha suscitato molto clamore mediatico ma la società nerazzurra ha saputo sostituirlo con un altro tecnico preparato come Simone Inzaghi. Intervistato in video durante la premiazione del Gazzetta Sports Awards, l'allenatore pugliese ha dichiarato di essere orgoglioso e soddisfatto che l'Inter è riuscita a battere la Juventus, vincitrice degli ultimi nove scudetti.

Il tecnico Conte ha parlato dello scudetto vinto dall'Inter la scorsa stagione

"Sono stati due anni bellissimi, un grande percorso, iniziato con la richiesta del club di riportare la squadra dove meritava e cambiare la storia". Queste le dichiarazioni di Antonio Conte al Gazzetta Sports Awards, l'attuale tecnico del Tottenham ed ex Inter ha parlato così in riferimento alla scudetto vinto con i nerazzurri la scorsa stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'allenatore pugliese ha aggiunto: "Ci siamo riusciti insieme ai dirigenti, ai calciatori, allo staff e ai tifosi, è motivo di orgoglio e soddisfazione perché abbiamo battuto la Juve, che stava dominando in Italia da tantissimo tempo".

Antonio Conte ha portato l'Inter in finale di Europa League nella stagione 2019-2020

Come dicevamo il merito di Antonio Conte è di aver costruito una rosa con una mentalità vincente, che si sta confermando anche in questa stagione.

L'Inter oltre ad essere attualmente prima in campionato è ritornata a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League dopo diverse stagioni, cosa non riuscita ad Antonio Conte la scorsa stagione. Il tecnico pugliese ha avuto il merito di vincere il campionato con l'Inter, ma di aver portato i nerazzurri in finale di Europa League nella stagione 2019-2020, persa contro il Siviglia per 3 a 2.