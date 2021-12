Il calciomercato del Milan potrebbe avere due priorità a gennaio: la prima sarebbe la ricerca di un nuovo difensore centrale che possa prendere il posto di Kjaer infortunato fino a fine stagione, la seconda il trequartista. Fin dalla scorsa estate Maldini e Massara hanno vagliato diverse piste per affiancare a Brahim Diaz un giocatore con maggiore esperienza. Non è arrivato nessuno alla fine e il primo periodo della stagione aveva consacrato lo spagnolo come titolare inamovibile. Prestazioni super e numeri da urlo per il gioiellino ex Real Madrid che tra agosto e settembre aveva messo a segno quattro gol e due assist in sole otto gare.

Calciomercato Milan, Faivre possibile spalla di Diaz

Il problema è che il giovane si è un po’ perso ultimamente, dopo aver avuto la Covid-19 non è più tornato ai suoi livelli: dieci le gare giocate con soli due assist. Con il Napoli è stato uno dei peggiori in campo secondo la maggior parte di siti e quotidiani sportivi, ed è per questo che ora i rossoneri sono pronti ad alzare il pressing per un nuovo colpo sulla trequarti di Stefano Pioli.

Il primo nome della lista e a quanto pare il favorito per vestire la maglia del Milan a gennaio sarebbe Faivre, 7 gol e 5 assist con il Brest in questa stagione. Secondo gli ultimi rumors i contatti tra le società sono avviati e continuano da tempo, in più gli agenti del giocatore avrebbero messo la destinazione italiana in cima alla lista dei desideri del giocatore.

Miranchuk e Ziyech altri nomi per il calciomercato del Milan

La necessità di trovare un nuovo trequartista è molta e quindi battere una sola pista non si può, perché c’è sempre il rischio che il colpo non riesca e di rimanere a mani vuote. Così starebbero tornando di moda alcuni nomi che erano già stati accostati al club lombardo ad agosto scorso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il sogno sarebbe Ziyech del Chelsea, per Tuchel non è un titolare quindi potrebbe partire già a gennaio ma i club tedeschi, Borussia Dortmund su tutti, sarebbero in testa nella corsa e al momento batterli sembra davvero difficile.

Nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Miranchuk dell’Atalanta. Con Gasperini gioca poco perché chiuso dai vari Ilicic, Pessina, Malinovskyi e Pasalic, vorrebbe più spazio e quindi una nuova avventura.

La Dea non alzerà il muro a tutti i costi anche perché vorrebbe riuscire a gennaio a concretizzare il colpo Boga. Il russo ha i colpi del fuoriclasse, anche se spesso difetta di continuità all’interno del match, ma con lui Pioli si troverebbe in rosa un giocatore che già conosce il nostro campionato e con una grande voglia di riscatto dopo l'esperienza, di certo non entusiasmante di Bergamo. La caccia al nuovo trequartista del Milan sarebbe partita, Brahim Diaz non basta.