L’infortunio di Kjaer costringe il Milan a tornare sul mercato per acquistare un nuovo difensore centrale. Per il danese, importante in campo e nello spogliatoio, la stagione è finita e Pioli può contare ora solo su Romagnoli, Tomori e Gabbia. Troppo poco per dare l’assalto allo scudetto e magari continuare il percorso in Champions League. E proprio stasera nel match da vincere a tutti i costi con il Liverpool, sperando di veder arrivare il risultato giusto da Porto-Atletico Madrid, potrebbe cambiare la strada del Calciomercato rossonero.

Il passaggio agli ottavi garantisce circa 20 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti per acquistare un difensore centrale di valore che non faccia rimpiangere Simon Kjaer.

Milan, è Christensen la nuova idea di mercato

In caso di passaggio del turno Maldini e Massara potrebbero pensare di acquistare già a gennaio un giocatore di alto livello, strappandolo magari a una big d’Europa. Secondo gli ultimi rumors un nome che starebbe prendendo quota è quello di Christensen del Chelsea, danese di 25 anni alto un metro e ottantotto centrimetri, quattordici presenze nei blues in questa stagione.

Il centrale di Tuchel, campione d’Europa nella scorsa stagione, nonostante sia ancora giovane ha tanta esperienza e ha già giocato ai massimi livelli anche con la Nazionale. Con Tomori potrebbe creare una coppia che unisce velocità e fisico per blindare la porta di Maignan. Le condizioni per il colpo sarebbero favorevoli perché il danese non ha ancora rinnovato il contratto con il Chelsea in scadenza nel 2022 e se non dovesse farlo la prossima sarebbe l’ultima finestra di mercato utile per monetizzare.

Su Christensen ci sarebbero anche Juventus e Barcellona.

Milenkovic, Botman e Bremer le alternative a Christensen per il Milan

La caccia prosegue e Milenkovic sarebbe un obiettivo sensibile. I rossoneri avrebbero già incontrato l’agente del giocatore e la Fiorentina ha inserito nel suo contratto una clausola rescissoria da 15 milioni di euro.

Con un assegno di quella portata Commisso non potrebbe fare altro che lasciare andare il titolare di Italiano.

Difficile invece arrivare a Bremer del Torino, Cairo spara alto, vorrebbe trenta milioni e soprattutto avrebbe tutta l’intenzione di non cedere il suo perno difensivo durante la prossima finestra di trattativa per non indebolire la squadra di Juric.

Infine c’è la pista estera che porta a Botman, classe 2000 del Lille che costerebbe 30 milioni di euro. Rispetto alla concorrenza è il più giovane e i dirigenti rossoneri sarebbero innamorarti di questo olandese alto un metro e novantacinque centimetri considerato un ottimo prospetto per il futuro. Per portarlo al Milan però serve un'offerta congrua difficile da mettere sul piatto senza Champions League, anche per questo la partita con il Liverpool rappresenta un bivio fondamentale della stagione.