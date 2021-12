La Juventus è attesa da settimane impegnative a gennaio per il calcio giocato e per il mercato. I bianconeri giocheranno contro il Napoli, la Roma e il Milan, match che ci diranno molto se la squadra di Allegri potrà lottare per i primi quattro posti del campionato. Per quanto riguarda il mercato la società potrebbe effettuare due cessioni importanti come quelle di Ramsey e Arthur Melo e rinforzarsi a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo ci sarebbe l'interesse concreto per Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Si lavora anche per il Calciomercato estivo con la Juventus che potrebbe avere più disponibilità economica a giugno.

Uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera per rinforzare il centrocampo è Sergej Milinkovic Savic. I giornali sportivi negli ultimi giorni hanno parlato molto del giocatore della Lazio in riferimento al presunto diverbio avuto con il tecnico Maurizio Sarri durante la cena di Natale della società laziale. Una situazione che potrebbe agevolare la partenza del centrocampista a giugno. La Juventus potrebbe cercare di acquistarlo offrendo due giocatori alla Lazio e inserendo una somma cash importante. Le possibili contropartite tecniche potrebbero essere Daniele Rugani, valutato circa 7 milioni di euro, e Rodrigo Bentancur, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Rugani Bentancur possibili contropartite tecniche per Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Daniele Rugani e Rodrigo Bentancur come possibili contropartite tecniche per l'acquisto a giugno di Sergej Milinkovic Savic. La società bianconera potrebbe aggiungere una somma di circa 30 milioni di euro considerando che la valutazione di mercato del centrocampista della Lazio è di circa 70 milioni di euro.

Milinkovic Savic è un giocatore che piace molto anche al tecnico Massimiliano Allegri, sia per la sua fisicità ma anche per la sua qualità e la capacità di realizzare gol. Sarebbe un rinforzo che migliorerebbe molto il centrocampo bianconero, uno dei settori che sembra avere bisogno di acquisti importanti nei prossimi mesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato a gennaio, come già sottolineato ad inizio articolo. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sono Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione, Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Il francese sembra essere preferito all'italiano per il settore avanzato perché il Manchester United potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. La società bianconera non vorrebbe investire in cartellini ma solo su giocatori in prestito.