Sono tanti i club di Serie A a rischio nel Calciomercato invernale. Andiamo per gradi spiegando di cosa si tratta: il calciomercato inizia a breve (lunedì) e finirà il 31 gennaio. I club si stanno muovendo per le prime trattative per rafforzare le proprie rose, ma per poter operare sul mercato devono avere un buon indice di liquidità.

Si tratta del rapporto tra attività e correnti correnti che dimostra la capacità di un club di rispettare gli impegni economici immediati. Per chi non lo fa, c'è il rischio di vedersi bloccare le operazioni di calciomercato.

I sei club a rischio calciomercato

Purtroppo, i dati che vengono fuori dall'ultimo Consiglio Federale non sono entusiasmanti, tanto per usare un eufemismo: ben 6 club di Serie A hanno un indice di liquidità non positivo. Dunque, quasi un un terzo dei club italiani della massima serie rischia di non poter operare nella sessione invernale di calciomercato.

I club a rischio sono:

Lazio

Genova

Sassuolo

Bologna

Cagliari

Empoli.

Questo dato arriva nonostante l'abbassamento dell'indice di liquidità, voluto dal presidente Gravina, a 0,6. Segno evidente che il calcio italiano è in un periodo di crisi. Ovviamente il blocco del mercato può essere scongiurato dai Patron che possono guadagnare un capitale facendo rialzare l'indice.

Altrimenti, il dato è tratto: stop al calciomercato.

Le voci di calciomercato

Intanto sono tante le voci di calciomercato, anche per i club sopracitati, che ad oggi rischiano il blocco. Partendo dal Genoa, sono in uscita due attaccanti come Ekuban e Caicedo, mentre si puntano Younes e Miranchuk. I rapporti con l'Atalanta sono ottimi visto che oltre al centrocampista avanzato potrebbe andare al Genoa anche il giovane attaccante Piccoli in prestito.

Sempre il Genoa guarda con interesse a Baselli, in uscita dal Torino. Su di lui è forte l'interesse pure del Cagliari che dopo una prima parte di stagione deludente è intenzionato a fare una rivoluzione della rosa (indice di liquidità permettendo). Sono interessato anche ad un altro giocatore granata: si tratta dell'esterno Izzo che potrebbe lasciare presto il Torino.

L'Empoli pensa a rafforzare la difesa e nelle ultime ore ha guardato in casa Salernitana. I toscani sono interessati al 22 enne Nadir Zortea che al momento è in prestito alla Salernitana ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta. Sempre in difesa i toscani sarebbero vicini a conti, esterno del Milan che finora ha trovato pochissimo spazio quest'anno con la maglia rossonera. Il Sassuolo ha ceduto Boga all'Atalanta per una cifra importante: 22 milioni. Insomma, le idee di calciomercato non mancano, bisognerà vedere se potranno essere messe in atto.