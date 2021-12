L'Inter avrebbe cominciato a programmare non solo la prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, visto che i nerazzurri si starebbero muovendo anche in funzione della prossima estate. Uno degli obiettivi principali sarà quello di rinforzare l'attacco con un grande numero nove, visto che Edin Dzeko non è più giovanissimo e difficilmente potrà garantire sempre un rendimento all'altezza delle aspettative giocando tre partite a settimana. Il grande sogno di mercato, in questo senso, dell'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, risponderebbe al nome di Dusan Vlahovic, accostato al club meneghino già la scorsa estate.

L'Inter pensa sempre a Vlahovic

Nei giorni scorsi l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, non ha chiuso le porte a Dusan Vlahovic, pur sottolineando come si tratti di un'operazione complessa, aggiungendo l'augurio che il centravanti serbo e la Fiorentina possano trovare un'intesa per il rinnovo. L'attaccante, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le trattative per il rinnovo sembrano essere in un punto morto.

L'Inter già la scorsa estate aveva pensato al classe 2000 come sostituto di Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro. E proprio i discorsi dei mesi scorsi potrebbero rappresentare un vantaggio per la società nerazzurra rispetto alla concorrenza, rappresentata soprattutto dalla Juventus.

Marotta, infatti, si sarebbe recato a Firenze per parlare personalmente con il patron, Rocco Commisso, e secondo Calciomercato.com, nonostante il muro eretto dal club toscano, ha cercato di strappare una promessa per il futuro. Il presidente viola non ha concesso aperture, ma ha apprezzato la mossa del dirigente nerazzurro, che all’inserimento aggressivo tra i problemi di rinnovo, ha preferito un dialogo costruttivo con la proprietà gigliata.

Un rapporto che potrebbe tornare utile qualora, senza il rinnovo, la Fiorentina sarà costretta a cederlo la prossima estate per non perderlo a parametro zero.

La possibile strategia dell'Inter

Difficilmente la Fiorentina la prossima estate potrà chiedere gli oltre 70 milioni di euro chiesti in questi mesi per il cartellino di Dusan Vlahovic.

L'Inter, però, potrebbe anche mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro inserendo un paio di contropartite tecniche per avvicinarsi il più possibile alla richiesta dei viola. Una di queste potrebbe essere Andrea Pinamonti, che sta facendo molto bene all'Empoli in questa stagione, mentre l'altra potrebbe essere uno tra Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Benfica, e Roberto Gagliardini, valutati entrambi sugli 8 milioni. In caso contrario, servirà la cessione di un big per arrivare a lui e a quel punto il principale indiziato potrebbe essere Lautaro Martinez, nonostante il rinnovo di contratto siglato qualche settimana fa.