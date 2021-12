Numeri d'amore e tanta passione dei tifosi attorno alle proprie squadre: categorie diverse, ma stesso attaccamento alla maglia per i supporters di Bari e Pisa, due tifoserie da sempre molto calorose.

Nei prossimi match, il Bari giocherà sul campo dell'Avellino in quello che si prospetta un vero e proprio big match del girone C di Serie C, invece il Pisa giocherà a Como in Serie B. In entrambe le trasferte erano stati messi a disposizione 375 biglietti e in ambedue i casi sono stati volatilizzati in pochissime ore. Como- Pisasi giocherà domenica 5 dicembre, Avellino- Bari si giocherà lunedì 6 dicembre.

Il Pisa e il Bari prime in classifica nei rispettivi tornei

Anche se una è in Serie B e l'altra in Serie C, le due squadre sono accomunate anche dalla posizione in classifica. La squadra di mister D'Angelo è infatti sulla vetta del campionato cadetto: ci è tornata dopo la vittoria nel big match di Brescia, dove il Pisa si è imposto per 1-0 sul campo delle rondinelle allenate da mister Inzaghi.

Il Bari, dal canto suo, è primo nel girone C di Serie C. L'Avellino, prossimo avversario, potrebbe essere proprio uno dei concorrenti più ostici per i biancorossi nella rincorsa alla cadetteria.

Le altre gare di Serie B

Dando uno sguardo alla Serie B, il Lecce che ora è secondo in classifica (aspettando la gara di stasera tra Parma e Brescia), giocherà in casa contro la Reggina alle ore 16:15 di sabato 4 dicembre.

Gara importante per il Lecce al quale servono punti, ma anche per la Reggina che invece è in crisi da tempo e cerca un buon risultato per dare la svolta alla stagione.

Il Brescia, terzo nel momento in cui scriviamo, sarà impegnato sul proprio campo, in un'altra sfida ad alta quota contro il Monza che ha deluso le aspettative finora, ma nelle ultime settimane sta risalendo la classifica grazie a dei buoni risultati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Interessante la gara tra Benevento e Pordenone: da una parte i sanniti che tanto bene stanno facendo, dall'altra il Pordenone che ha raccolto la prima vittoria nello scorso turno, contro l'Alessandria (risultato di 2-0). Adesso i friulani vogliono dare continuità a questa vittoria importante per il morale.

A proposito di Alessandria, i piemontesi saranno impegnati in un match tutt'altro che agevole contro il Cittadella, squadra ostica anche fuori casa.

L'Ascoli sarà impegnato contro il Parma in casa, mentre a Crotone si affronteranno due tra le squadre più deludenti dell'intero panorama calcistico professionistico italiano: il Crotone, appunto, e la Spal. Entrambe le squadre sono partite in estate con i favori del pronostico, ma sono in forte difficoltà e occupano le ultime posizioni della classifica di Serie B.

Le altre gare previste sono: Perugia-Vicenza, Cosenza-Cremonese, Frosinone-Ternana.