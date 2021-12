La Juventus, lo scorso giugno, ha deciso di affidarsi a Massimiliano Allegri, tecnico che nella sua prima esperienza in bianconero ha vinto diverse competizioni fra campionati, Supercoppe italiane e Coppe Italia. Il toscano ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025, segnale evidente che il progetto sportivo della società bianconera sia di medio-lungo termine. Le problematiche incontrate da Allegri in questo inizio stagione sono state diverse, in particolar modo in campionato, considerando che il Napoli primo è a +12. La sconfitta contro il Chelsea per 4 a 0 in Champions League non ha pesato per la qualificazione agli ottavi (i bianconeri l'avevano già raggiunta dopo le prime quattro partite del girone) ma ha dato consapevolezza della necessità di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato.

Tanti addetti ai lavori, però, ritengono la rosa bianconera sia importante, vicina in qualità a Milan, Inter e Napoli. Per questo è stato ritenuto Allegri uno dei principali responsabili dei risultati deludenti dei bianconeri.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano anche di un possibile approdo alla Juventus di Guardiola. Il tecnico spagnolo vorrebbe infatti allenare nell'unico dei principali campionati europei in cui non ha mai avuto esperienze professionali, se non da giocatore con Brescia e Roma.

Il tecnico Guardiola potrebbe approdare alla Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dal giornale Il Tempo, il tecnico Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City la prossima stagione.

Il tecnico catalano potrebbe approdare alla Juventus, si era già parlato nel 2019 di un suo possibile ingaggio da parte della società bianconera. Alla fine, però, il tecnico catalano ha deciso di rimanere al Manchester City e la Juventus si è affidata a Maurizio Sarri. La Serie A è l'unico campionato in cui il tecnico catalano non ha mai allenato, per questo tale indiscrezione di mercato potrebbe concretizzarsi.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da settimane importanti. Sfiderà infatti squadre abbordabili in campionato che potrebbero garantirgli un recupero di punti sui primi posti in classifica. La società bianconera sta lavorando anche sul mercato, sia in tema cessioni che acquisti. I principali indiziati a lasciare la Juventus sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski.

Per quanto riguarda invece gli investimenti, si cerca un centrocampista di esperienza ed una punta brava dal punto di vista realizzativo. I preferiti sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, che però ha un notevole prezzo di mercato.