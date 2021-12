L'Inter dopo la vittoria dello scudetto della scorsa stagione si sta confermando anche nell'attuale anche con il nuovo tecnico Simone Inzaghi. Grandi meriti della crescita dell'attuale rosa nerazzurra vanno anche al tecnico pugliese, che in due stagioni all'Inter è riuscito a costruire una squadra competitiva. Inzaghi sta cercando di migliorarla e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League (oltre all'attuale primo posto in campionato a +4 sul Milan secondo) dimostrano il buon lavoro del tecnico emiliano.

Da qualche settimana Antonio Conte sta allenando il Tottenham, con ottimi risultati.

Dal suo arrivo, la squadra inglese ha migliorato la sua classifica. Nelle ultime cinque partite ha conquistato quattro vittorie ed un pareggio. Attualmente è quinta in classifica con tre partite in meno rispetto alle prime quattro. Se dovesse vincerle tutte e tre, si porterebbe al quarto posto, a tre punti dal secondo ed il terzo posto.

In una recente intervista Antonio Conte ha voluto parlare anche del campionato fin qui disputato dall'Inter sottolineando come il lavoro fatto nelle scorse stagioni dalla sua stagioni è servito per gettare le basi per vincere. Ha poi aggiunto: ''Magari un giorno ritornerò per ribaltare di nuovo i pronostici''.

Alcuni tifosi bianconeri hanno commentato su Twitter tale dichiarazione difendendo il lavoro del tecnico Conte nella società bianconera.

I commenti dei tifosi della Juve dopo un’intervista di Antonio Conte

''Senza Conte la Juve starebbe ancora vagando nei meandri del fallimento sportivo, dove sta rientrando a grandi passi''. Questo uno dei post di un utente in riferimento al tecnico pugliese, che anche al Tottenham sta dimostrando di essere un allenatore importante.

Un altro utente invece ha sottolineato che la Juventus con la decisione di mandare via Conte si è 'autodistrutta da sola'. In merito invece al famoso dito medio di Conte in Juventus-Inter della scorsa stagione, un tifoso ha sottolineato che quel gesto del tecnico era rivolto non alla società bianconera ma al presidente Agnelli.

Il mercato della Juventus

La Juventus si è affidata a Massimiliano Allegri a giugno facendo sottoscrivere al tecnico toscano un contratto fino a giugno 2025. A meno di una stagione deludente sembra difficile che possa essere esonerato e sostituito da Antonio Conte. Un eventuale ritorno del tecnico pugliese potrebbe concretizzarsi se Andrea Agnelli dovesse lasciare la presidenza della Juventus. Fra i due i rapporti non sarebbero ideali, come dimostrato anche dal match di Coppa Italia della scorsa stagione fra Juventus-Inter all'Allianz Stadium.