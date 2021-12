Una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, potrebbe essere l'Inter. I nerazzurri sarebbero pronti a rinforzare il reparto avanzato, soprattutto qualora dovesse andare via Alexis Sanchez. Il club meneghino è sempre alla ricerca di un elemento con caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko, in modo da poter fare rifiatare il centravanti bosniaco che, comunque, non è più giovanissimo e non può giocare tre partite a settimana allo stesso livello. Alla luce di ciò, il club meneghino è pronto a fare un nuovo tentativo per Luka Jovic.

Anche il Milan, dal suo canto, potrebbe fare qualcosa a gennaio, soprattutto in difesa, dopo il grave infortunio subito da Simon Kjaer. Sono tanti i nomi accostati alla società rossonera ma uno dei più caldi è quello di Luiz Felipe.

Inter su Luka Jovic

L'Inter è sempre in cerca di una prima punta, che potrebbe arrivare anche a gennaio in caso di addio di Alexis Sanchez. Il cileno, infatti, non è un titolare dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e ha un ingaggio troppo pesante, da oltre 7 milioni di euro a stagione.

Al suo posto potrebbe tornare in auge il nome di Luka Jovic, già cercato dalla società nerazzurra nelle scorse sessioni di mercato. Il centravanti serbo non ha rispettato le aspettative con la maglia del Real Madrid, almeno fino a questo momento e Carlo Ancelotti non lo ritiene incedibile, avendo in rosa altri due attaccanti come Mariano Diaz e Karim Benzema.

Il classe 1997 ha le caratteristiche giuste che gli permettano di sposarsi alla perfezione con gli elementi attualmente a disposizione di Inzaghi, giocando sia da prima che da seconda punta, al fianco dei vari Correa, Lautaro Martinez e lo stesso Edin Dzeko.

Difficile pensare a un acquisto a titolo definitivo, visto che Giuseppe Marotta vorrebbe strappare l'attaccante con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Diritto che potrebbe diventare obbligo qualora il prestito fosse esteso fino a giugno 2023.

Milan su Luiz Felipe

Il Milan è in cerca di un rinforzo nel reparto arretrato per gennaio dopo il grave infortunio subito da Simon Kjaer, che ha terminato in anticipo la stagione. L'obiettivo dei rossoneri sarebbe il centrale brasiliano della Lazio Luiz Felipe.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e per questo motivo i biancocelesti potrebbero cederlo in cambio di un indennizzo già a gennaio. Non è escluso che i due club possano intavolare anche uno scambio con qualche giocatore che non rientra più nei piani rossoneri.