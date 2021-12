L'Inter sta facendo molto bene anche in questa stagione, con i nerazzurri che ieri hanno conquistato la vetta della classifica del campionato grazie al netto successo per 4-0 contro il Cagliari. Uno dei giocatori che sta facendo molto bene, dopo un inizio altalenante, è sicuramente Alessandro Bastoni, che sta confermando quanto di buono fatto vedere già l'anno scorso. Le sue prestazioni già avevano attirato l'attenzione dei top club europei la scorsa estate e lo stesso potrebbe succedere tra qualche mese. Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi il Barcellona, su espressa richiesta del tecnico Xavi.

Anche la Fiorentina è al centro dei rumors di mercato e, oltre alla vicenda Vlahovic, i viola sono alla ricerca di un rinforzo in attacco e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Joao Pedro.

Barcellona su Bastoni

Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbero finire al centro dei rumors di mercato nei prossimi mesi è sicuramente Alessandro Bastoni. Il centrale nerazzurro ormai è un top nel ruolo e sarebbe nel mirino del Barcellona. I blaugrana sono pronti ad una vera e propria rivoluzione, con il tecnico Xavi che avrebbe fatto il suo nome per porre le fondamenta di un nuovo progetto tecnico. Serve un innesto di livello e il classe 1999 sembrerebbe il prescelto, ovviamente per la prossima estate visto che un affare del genere è impossibile che possa essere intavolato per gennaio.

Non sarà semplice convincere il club meneghino, che crede molto in Bastoni, come dimostra il rinnovo di contratto di qualche mese fa e l'impiego di Simone Inzaghi, avendo giocato 15 partite in campionato e tutte le sei gare della fase a gironi di Champions League. La sua valutazione si aggira intorno ai 65 milioni di euro, ma il Barça vorrebbe proporre una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico.

L'idea del club spagnolo sarebbe quella di mettere sul piatto tra i 40 e i 45 milioni di euro più il cartellino di Memphis Depay, valutato 25 milioni di euro. In questo modo il club meneghino avrebbe il rinforzo in attacco che sta cercando in questi mesi e il tesoretto da investire per individuare il sostituto di Bastoni.

Fiorentina su Joao Pedro

La Fiorentina potrebbe essere protagonista delle prossime sessioni di Calciomercato. I viola devono risolvere la questione Vlahovic, che potrebbe essere ceduto a giugno, ma intanto cercano un buon partner d'attacco per gennaio. Per questo motivo avrebbero cominciato a sondare il terreno per Joao Pedro. L'attaccante del Cagliari rappresenterebbe la soluzione ideale, potendo giocare in tutti i ruoli sul fronte offensivo. I rossoblu lo valutano tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il club di Commisso è pronto ad offrire uno tra Duncan e Benassi, più conguaglio economico, per accaparrarsi le prestazioni del classe 1992.